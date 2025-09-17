Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DISPOSITIVO

En marcha una operación policial contra el tráfico de drogas en Fisterra y Arteixo

Agentes de la Policía Nacional realizaron registros en varios domicilios

Los agentes de la Policía Nacional llegaron a Fisterra a primeras horas de la mañana.

Los agentes de la Policía Nacional llegaron a Fisterra a primeras horas de la mañana. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

Agentes de la Policía Nacional participan desde primeras horas de la mañana de este miércoles en un operación contra el tráfico de drogas en las localidades de Fisterra y Arteixo.

La operación sigue abierta y, desde la Policía Nacional, por el momento, no pueden confirmar si se han producido detenciones.

Otras fuentes señalaron que en la villa fisterrana se llevaron a cabo varios registros domiciliarios en inmuebles de la capital municipal, y que podría haber, al menos, tres detenidos.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, Fisterra fue también una de las localidades tomadas por efectivos de la Policía Nacional con motivo de otro operativo contra el narcotráfico desarrollado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).

En dicho operativo, los agentes llevaron a cabo registros simultáneos en FisterraCeeCarballo, Coristanco y Lira (Carnota), y se produjeron diez detenciones.  Además, se incautaron diversas cantidades de cocaína y hachís.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents