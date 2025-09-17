O XiriaPop fará vibrar Carballo con nove concertos repartidos entre os días 19 e 20
Mentah, Glándula, Roy Moller e Pelazo actuarán o sábado no Casino 1889
O domingo será a quenda dos irmáns Lorre, Rufus e Jorge, as agrupacións The Family Folks, The Wavy Gravies e The Bo Derek´s, e o artista Hendrik Röver, que virá acompañado dos Míticos GT´S
O prezo dos abonos é de vinte euros
Iago Rodríguez
O XiriaPop regresa esta fin de semana a Carballo polo seu 28º aniversario para seguir demostrando que existe un universo musical paralelo cheo de grandísimos e grandísimas intérpretes. O veterano festival, promovido pola asociación O Molete Psicopop co apoio da Concellaría de Cultura, presenta un completo cartel, con nove concertos repartidos entre os días 19 e 20, nos que teremos “variedade e moita calidade, coma sempre”, asegurou Xabier Graña, alma máter do festival, na presentación da cita.
Polo Casino1889, lugar que albergará o evento, pasará unha boa representación galega, estatal e internacional de grupos alternativos. Bandas que "atraen a público que ven a Carballo a escoitar o que non se pode escoitar noutros sitios", apuntou o alcalde, Evencio Ferrero, e que contribúen a crear un ambiente “característico e moi san”, como indicou a concelleira de Cultura, Maruxa Suárez. O prezo dos abonos é de vinte euros.
Os grupos participantes
Para o primer día, venres 19, a partir das 21.00 horas os asistentes poderán escoitar a música do dúo ferrolano Mentah; da banda Glándula, procedente de Hamburgo; do australiano escocés Roy Moller; e da agrupación asturiá Pelazo.
Xa o sábado, primeiro haberá unha sesión vermú ás 13.00 horas no Logradouro e pola noite, dende as 21.00 horas, tocarán os irmáns Lorre, Rufus e Jorge, ademais das agrupacións The Family Folks, The Wavy Gravies e The Bo Derek´s. Tamén terá o seu momento de gloria para facer vibrar ao público o artista Hendrik Röver, que virá acompañado dos Míticos GT´S.
