Nolo Suárez dona a todos los lalinenses un cuadro tributo a Ramón Mª Aller

El Concello de Lalín acaba de aceptar la donación de un cuadro del pintor compostelano Manuel Suárez Varela, Nolo Suárez, titulado 'O astrónomo, homenaxe a D. Ramón Mª Aller'. Antes formó parte de A través do Ar, un proyecto expositivo individual de Suárez (obra de 2025), exposición realizada en el museo municipal en agosto. Así lo explica la edila de Cultura, Begoña Blanco, quien informa que dicha aceptación se aprobó en junta de gobierno local.

Nolo Suárez hace constar que quiere hacer la cesión de dicho cuadro para el Museo Ramón Mª Aller de cara a que forme parte de su colección artística. Se trata de un acrílico sobre lienzo con medidas de 65 x 70 cm al que se incorpora la firma del autor para autentificar el citado documento.

Blanco agradece la donación «pola deferencia que tivo con este municipio e pola súa contribución ao enriquecemento dos fondos do museo municipal».