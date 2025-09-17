Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente múltiple con cuatro vehículos en O Pino. Se trata de un siniestro, esta vez sin víctimas mortales, que vuelve a tener como marco la autovía A-54 a su paso por el Concello do Pino. Ocurrió esta mañana, a la altura de la Parroquia de Cerceda (kilómetro 76).

El siniestro se produjo alrededor de las 09.00 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de una colisión entre varios vehículos, indicando que uno de ellos había quedado volcado en medio de la carretera. De inmediato, desde la central de emergencias se movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arzúa y de Santiago de Compostela, así como a la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, se confirmó la implicación de cuatro vehículos en el accidente y un balance de cuatro personas heridas.

Hay que recordar que en la misma vía, la A-54, dos jóvenes perdían la vida el pasado domingo, causando gran consternación en los municipios de O Pino y Arzúa, de donde eran originarias las dos víctimas mortales. Los fallecidos eran una chica de 24 años, Paula Aller, natural de O Pino, que ocupaba el asiento del copiloto, y su pareja, un chico de 23, Elías Rodríguez, nacido en Arzúa, que conducía el vehículo. Ambos viajaban en un Seat Ibiza de color rojo que, en torno a las 14.30 horas, se salió de la vía en la autovía que comunica Santiago y Lugo cuando circulaba en dirección Arzúa. Anteriormente, la misma autovía registraba otra víctima mortal.