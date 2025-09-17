Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Nazareno contará cun Espazo Violeta para previr agresións machistas

O servizo, con persoal especializado, funcionará durante as catro xornadas festivas na praza Alcalde Segundo Durán

Espazo violeta en A Pobra do Caramiñal

Espazo violeta en A Pobra do Caramiñal / Cedida

El Correo Gallego

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal acollerá nas Festas do Nazareno un Espazo Violeta de información, atención e acompañamento ás vítimas de agresións machistas. A medida, posta en marcha pola Concellería de Igualdade, xa se aplicara no Carme dos Pincheiros e enmárcase na campaña Desmárcate! contra as violencias machistas.

O punto estará operativo do venres 19 ao luns 22 de setembro, en horario de noite, co obxectivo de garantir un ambiente seguro e libre de agresións. O Concello informa de que a ubicación e os horarios estarán sinalados en planos colocados en locais hostaleiros colaboradores.

A concelleira de Igualdade, Estefanía Ramos, destacou que este servizo é esencial «para sensibilizar fronte as agresións machistas e para garantir que as festas do Nazareno sexan seguras para todas as persoas asistentes».

O Espazo Violeta contará cun equipo formado por unha psicóloga e unha educadora social especializadas en violencia de xénero, encargadas de ofrecer información, atención directa e apoio emocional ás posibles vítimas. Ademais, traballarán coordinadas coa Policía Local e Protección Civil para facilitar a denuncia dos feitos.

O posto tamén repartirá materiais divulgativos e de sensibilización, como folletos en galego, español e inglés, así como pegatinas, mochilas, chapas, pulseiras ou sombreiros.

O proxecto está financiado con fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents