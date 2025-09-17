Silleda acolle un novo intercambio con estudantes de Brilon, Alemaña
O programa Eduexchanges cumpre o cuarto ano co IES Pintor Colmeiro e pon en valor a vida rural e o Camiño de Santiago
El Correo Gallego
O alumnado do Berufskolleg de Brilon, en Alemaña, repite un ano máis a súa estadía en Silleda co IES Pintor Colmeiro, dentro do programa Eduexchanges, que compara estilos de vida en contornas rurais e destaca o Camiño de Santiago no municipio.
O grupo foi recibido na Casa do Concello, no Salón de Actos, pola concelleira de Educación, Igualdade e Benestar, Ángela Troitiño, quen salientou a importancia das aprendizaxes internacionais para a xuventude e a proxección europea do municipio.
O programa Eduexchanges, impulsado pola Xunta de Galicia, promove o intercambio entre centros europeos e está dirixido a mozos e mozas de 17 a 19 anos interesados en coñecer outras culturas, costumes e formas de pensar.
A colaboración co centro alemán comezou en 2021 cun proxecto Erasmus sobre a situación de persoas refuxiadas e migrantes en diferentes países europeos, prolongándose tres anos, un deles en formato en liña pola pandemia, en cooperación cun centro italiano, outro rumano e o instituto de Brilon. A partir desta experiencia, xurdiron intercambios periódicos ao abeiro de Eduexchanges, sendo esta a terceira visita do Berufskolleg a Silleda.
O fío condutor do intercambio consiste en comparar o modo de vida en Brilon e en Silleda, dous núcleos pequenos e rurais, e identificar semellanzas, retos compartidos e boas prácticas que melloren a calidade de vida e as oportunidades formativas no rural.
Durante a estadía, o grupo profundizará no Camiño de Santiago e mañá visitará a capital galega para coñecer de primeira man a súa historia.
