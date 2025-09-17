Vuelve la Feira do Moble del 18 al 21 con A Estrada como referente del noroeste peninsular

La edición número 37 de la Feira do Moble de Galicia se prolongará en el ferial estradense entre el próximo jueves 18 y el domingo 21, con entrada gratuita las dos primeras jornadas y en horario ininterrumpido los cuatro días, de 11.00 a 20.00 h. Allí, según el regidor Gonzalo Louzao, se dará muestra de que A Estrada sigue «sendo un referente pola calidade do seu mobiliario», ya que en este municipio «a maior parte das empresas están destinadas a consecución dun maravilloso resultado da fabricación do moble e da madeira».

También hizo hincapié en que este año se abrieron nuevas dependencias en el IES Antón Losada Diéguez, «tendo así un taller propio e unhas instalacións de luxo para a formación». Tanto es así que en este curso «completouse a matrícula en formación dual e específica da madeira». Afirmó que están en la dirección de buscar trabajadores «formados» y crear un valor añadido indispensable: «Crear cualificación humana para que siga sendo A Estrada a capital do moble de Galicia e de calidade do noroeste» peninsular.

Por su parte, la diputada provincial de la Diputación de Pontevedra, Belén Cachafeiro, reseñaba que «os datos demostran a fortaleza do sector forestal e da madeira cunha facturación de máis de 2.400 millóns de euros dando ocupación a máis de 19.000 persoas, representando o 12% dos postos de emprego do sector industrial e 1,7% do PIB galego». Destacó que son cifras que «esixen o compromiso das institucións públicas para garantir o fortalecemento deste sector tan importante», y que el certamen «é unha auténtica oportunidade para que todos os sectores vinculados ao mundo do moble e do fogar se acheguen».

También acudieron el director territorial de Emprego, José A. Rodríguez; la representante de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Lucía Pedroso; y el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada, José Luis Terceiro.