El 40% de las muestras de Deza superan el límite establecido de nitratos en agua

La situación ambiental de la ZEC Ulla-Deza, Zonas Especiais de Conservación, integrada en la Rede Natura 2000, evidencia una grave degradación ecológica que vulnera las obligaciones establecidas por la Directiva Hábitats y demás normativa europea, estatal y autonómica en materia de conservación. Así lo declara el informe sobre el estado de la Rede Natura 2000 por Ecoloxistas en Acción, que comenzaron a evaluar las zonas declaradas ZEC y otras con alto valor natural que no están en Rede Natura.

En el informe exponen que tanto las zonas Ulla-Deza como A Ramallosa (dos de las analizadas) presentan un estado de conservación desfavorable, con pérdida de hábitats naturales y presiones antrópicas crecientes. En ninguno de estos casos, existe ningún Plan de Xestión específico publicado, una carencia que «constituye una grave deficiencia institucional e incumple la legislación vigente».

La reserva natural fluvial Ulla-Deza se divide en tres áreas principales: la zona del río Sar, la zona del río Deza y el estuario con Lombos do Ulla. Esta superficie repartida entre varios municipios de Pontevedra y A Coruña, se encuentra en los municipios de la zona de Vila de Cruces, Silleda y A Estrada. De entre los diversos factores responsables del impacto ambiental, destacan la contaminación por nitratos.

Según el informe de Ecoloxistas en Acción (2024), un 40,47% de las muestras analizadas en la comarca de Deza presentan concentración de nitratos que superan el límite de 25 mg/litro de NO3, valor a partir del cual se consideran «zonas de probabilidad de contaminación» (Directiva de Nitratos). Destacan el caso del concello de Silleda, con un 61% de ejemplares superando ese límite. Según el estudio, esto muestra una presión difusa muy elevada y riesgo de incumplimiento tanto del Real Decreto de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. También se presentan niveles altos en aguas superficiales de Agolada, Rodeiro, Dozón y Lalín. Pero desde Augas de Galicia aseguran que en 2024 no se superaron los 25 mg/l.

Concluyen este factor expresando que a pesar de estos resultados, se sigue sin declarar como Zona Vulnerable a Nitratos. Apuntan que los datos oficiales publicados por la Xunta en 2024 y los de la Transparencia Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no coinciden. Esta última incluye varios puntos del sistema fluvial Ulla (especialmente el tramo Ulla-Deza) marcados como zonas afectadas por contaminación por nitratos y como masas de agua con estado trófico o eutrófico. Atribuyen este fenómeno, tanto a la alta concentración de granjas de porcino ovino y avícola, y de cultivo de forraje, como a la «gestión inadecuada de las aguas residuales»

¿Pero qué efectos puede tener esto? El estudio puntualiza que alteran el equilibro ecológico y representan un riesgo para la salud humana. «Puede afectar negativamente a la calidad del agua, haciéndola inadecuada para el consumo humano y para usos recreativos. También puede provocar un crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, fenómeno conocido como eutrofización, que a su vez puede llevar a la disminución de oxígeno disuelto en el agua, afectando a la vida acuática y alterando el equilibro del ecosistema».

También se centra en otros factores, como es la fragmentación del hábitat por la construcción de infraestructuras humanas (carreteras o líneas de alta tensión), que pueden tener graves consecuencias para la biodiversidad: impedir movimiento de especies, reducir diversidad genética, dificultar encontrar alimento o refugio, etc. Por último, la gran extensión de Calluna vulgaris (queiroa, brecina, queiroga o biércol) secas europeas, que están estrechamente asociados con la presencia de recurrentes incendios forestales. Ante todo esto, remarcan que no encontraron ninguna propuesta pública ni anuncio oficial sobre un Plan de Xestión Natura 2000 específico para Ulla-Deza.