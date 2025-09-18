Ames se relaja: actividades acuáticas para mayores y ocho sesiones de Mindfulness

El Concello de Ames acaba de abrir el plazo de anotación para que sus vecinos más veteranos se sumen a las actividades acuáticas del programa Sanagua. Y, en este caso para mayores de 18 años, ha programado un taller de Mindfulness y regulación emocional con 8 sesiones, entre este mes y noviembre, a cargo de Juan Carlos Permuy. Los habitantes de la capital maiana tienen, de esta forma, asegurado su bienestar, físico y mental, independientemente de su edad.

Así, la concejalía de Benestar Social, mediante la Oficina de Voluntariado de Ames (OVA), retoma unas actividades acuáticas en marcadas en el tradicional programa Sanagua que se impartirán en el centro deportivo de A Telleira, en Bertamiráns. Están dirigidas a personas mayores de 60 años empadronadas, que ya pueden anotarse, hasta el 24 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, en la Casa da Cultura de Bertamiráns. Está previsto que las actividades comiencen el próximo 1 de octubre.

Según la concejala Uxía García, «esta é unha actividade que ten unha moi boa acollida entre as persoas maiores do Concello. As prazas adoitan esgotarse nun só día, polo que é unha clara mostra da alta demanda que teñen estas actividades e do beneficiosas que son para os nosos maiores».

Además, no es necesario saber nadar, puesto que las dinámicas consisten en la realización en el agua de ejercicios que habitualmente se practican en tierra. «O que se pretende con esta metodoloxía é unha aproximación ao medio acuático desde a motricidade cotiá das persoas, facilitando os movementos e a exercitación dos músculos», según los técnicos.

Y esta vez a cargo de la concejalía de Deportes e Promoción da Saúde, y dentro del programa Ames Saudable, se organiza un taller de gestión emocional a través de la técnica Mindfulness con ocho sesiones de hora y media cada una impartidas por el psicólogo Juan Carlos Permuy, los martes de 17.00 a 18.30 horas en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns. Los interesados en anotarse (hay plazas limitadas) pueden hacerlo hasta el 22 de septiembre enviando un correo electrónico (benestaremocional.ames@gmail.com) en el que se deben de indicar nombre, apellidos, dirección y también un teléfono de contacto.

«O Mindfulness é unha técnica que ensina a focalizar a atención no momento presente. O obxectivo é conseguir a atención plena, centrándose no que está a suceder aquí e agora e aceptándoo sen máis, sen tentar cambiar, nin xulgar nada. Mindfulness é un camiño cara á plena consciencia que ensina a quen a practica a concentrarse no que sucede dentro e fóra dun mesmo e que axuda a aprender a renunciar ao ruído e ás distraccións», aportan los especialistas. La regulación emocional se define como el conjunto de procesos a través de los cuales «influímos nas nosas emocións e determinamos cando as temos e como as experimentamos e expresamos», concluían.