Augas de Ames lanza nova web para facer os trámites máis accesibles e transparentes
O portal dixital permitirá xestionar recibos, incidencias e consultas de maneira áxil e telemática
El Correo Gallego
A Entidade Pública Empresarial Augas de Ames presentou esta mañá a súa nova páxina web, un espazo dixital pensado para mellorar a transparencia, a proximidade coa veciñanza e a xestión telemática de todos os trámites relacionados co servizo municipal de augas.
O presidente de Augas de Ames e alcalde, Blas García, destacou que «a nova web permite ter unha ferramenta para poder contactar e facer trámites con Augas de Ames de xeito rápido e áxil. Vainos permitir aos usuarios poder acceder aos nosos recibos, aos avisos, contacto da empresa, etc., que permite ser máis transparentes e máis áxiles á hora de estar en contacto cos abonados e abonadas».
A xerente, Genma Otero, subliñou que «agardamos que para os abonados e abonadas deste servizo sexa unha páxina accesible. Trátase dunha ferramenta sinxela, moi visual, inclusiva e que ofrece a posibilidade de facer practicamente todos os trámites de xeito telemático».
O técnico informático, Carlos Nogueira, engadiu que «esta páxina web pretende ser unha ferramenta que achegue á cidadanía o servizo municipal de augas. Todos os impresos e anexos están en formato autoeditable e contamos cun apartado de Chatbot de apoio que pode ser moi útil para dispor de información a través da utilización de palabras clave».
O novo portal ofrece un menú principal con seccións como Oficina Virtual, Preguntas frecuentes, Atención á cidadanía, Avisos, Obras e Perfil do Contratante. Tamén dispón de información sobre oficinas, instalacións, obras, axenda de eventos e ligazóns ás redes sociais, co obxectivo de que o usuario teña unha experiencia sinxela, inclusiva e segura.
A nova web complétase coa recente apertura da oficina do Milladoiro, situada na avenida de Rosalía de Castro, que amplía os servizos e o horario de atención ao público. Esta ferramenta dixital, financiada con fondos europeos Next Generation EU, forma parte das iniciativas do Concello de Ames para modernizar o servizo e fomentar a comunicación directa coa veciñanza.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino