A Estrada reforma beirarrúas en 15 puntos da vila para mellorar accesos a garaxes

O Concello substitúe as baldosas por formigón con fibra para frear o deterioro

Obras nas beirarrúas

Obras nas beirarrúas / Cedida

A Estrada

O Concello da Estrada iniciou a reforma do firme en beirarrúas que dan acceso a garaxes en distintos puntos do casco urbano. A intervención, executada cos medios humanos e materiais da brigada municipal de Obras, abrangue unha quincena de emprazamentos.

O edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicou que o tránsito constante de vehículos sobre estas zonas provoca un deterioro acelerado: «Os coches pesan cada vez máis e o tránsito sobre estas baldosas é continuo. Por tanto, non é de estrañar que nestes puntos as beirarrúas experimenten desperfectos que temos que corrixir».

Segundo indicou, xa se actuou en varios tramos da rúa San Antón e están programadas reparacións ao longo da avenida Benito Vigo, en áreas de maior tránsito, como o acceso ao aparcadoiro do supermercado Froiz ou as inmediacións da Casa da Música.

O modelo de intervención consiste na substitución das baldosas por formigón con fibra, un material máis resistente que permite evitar que o firme rache co paso do tempo.

