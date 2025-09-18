A Estrada reforma beirarrúas en 15 puntos da vila para mellorar accesos a garaxes
O Concello substitúe as baldosas por formigón con fibra para frear o deterioro
El Correo Gallego
O Concello da Estrada iniciou a reforma do firme en beirarrúas que dan acceso a garaxes en distintos puntos do casco urbano. A intervención, executada cos medios humanos e materiais da brigada municipal de Obras, abrangue unha quincena de emprazamentos.
O edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicou que o tránsito constante de vehículos sobre estas zonas provoca un deterioro acelerado: «Os coches pesan cada vez máis e o tránsito sobre estas baldosas é continuo. Por tanto, non é de estrañar que nestes puntos as beirarrúas experimenten desperfectos que temos que corrixir».
Segundo indicou, xa se actuou en varios tramos da rúa San Antón e están programadas reparacións ao longo da avenida Benito Vigo, en áreas de maior tránsito, como o acceso ao aparcadoiro do supermercado Froiz ou as inmediacións da Casa da Música.
O modelo de intervención consiste na substitución das baldosas por formigón con fibra, un material máis resistente que permite evitar que o firme rache co paso do tempo.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
- Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54