CULTURA
Historia, ciencia, música, humor e conferencias no Mes da Fundación Fernando Blanco de Cee
A cita conmemora este ano o 150 aniversario do pasamento do prócer
A Fundación Fernando Blanco de Lema de Cee, coa colaboración da Deputación da Coruña, da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e de Xallas Electricidade e Aleacións (Xeal), porá en marcha o sábado, día 20, o XII Programa Educativo Cultural O Mes da Fundación.
Unha iniciativa que nacía no ano 2013 cando os daquela integrantes do padroado da centenaria entidade ceense decidiron celebrar dun xeito especial o mes de outubro por ser este un mes cargado de simbolismo para a fundación e para a vila de Cee, pois nel aconteceron dous dos feitos mais relevantes da recente historia da vila: o nacemento de Fernando Blanco de Lema un 18 de outubro de 1796 e a inauguración do instituto que leva o seu nome un 2 de outubro de 1886.
A edición deste ano, que se estenderá ata o domingo 26 de outubro, servirá ademais para conmemorar dúas efemérides: 150 anos do pasamento do prócer o 5 de abril de 1875, e o nacemento, ese mesmo día, da entidade que leva o seu nome.
Dende a primeira edición pasaron por Cee personalidades relevantes nas súas áreas de traballo a nivel autonómico, nacional e internacional, compartindo o seu saber con todos os asistentes ás actividades.
Historia, ciencia, literatura, medicina e un longo etcétera foron algunhas das temáticas abordadas, tendo sempre un protagonismo destacado a música e o teatro, "por seren ambas as dúas grandes herdanzas culturais que naceron ao abrigo dos centenarios muros de pedra do Instituto Fernando Blanco e que hoxe, mais dun século despois, seguen a estar moi vivas e presentes no día a día da nosa localidade", afirma Darío Areas, secretario da Fundación Fernando Blanco.
A estrutura desta edición é similar a de pasados anos, aínda que mais extensa no tempo e en propostas, artellándose un programa específico para os distintos niveis educativos de tódolos centros educativos do Concello de Cee, así como para a Asociación Aspadex, a desenvolver en distintos días lectivos do mes de outubro, e outro programa para o público en xeral que se desenvolverá os sábados 20 e 27 de setembro e os sábados 4, 11, 18 e 25 de outubro ás 20.30 horas no Auditorio Baldomero Cores da Casa da Cultura de Cee, así como unha xornada de clausura que terá lugar, desta volta, no salón de actos do I.E.S. Fernando Blanco o domingo 26 de outubro a partires das 18.00 horas.
