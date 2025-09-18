A Maía rememora la Batalla de Altamira el domingo 21 con teatro y mucha música

Vuelve Altamira Brilla, la fiesta histórica del Val da Maía que organizan los concellos de Ames y Brión, junto a la Diputación de A Coruña, para conmemorar la histórica contienda medieval que se dio en esta zona intermunicipal. El programa, que se tuvo que retrasar por el mal tiempo, incluye la representación teatral 'A Batalla de Altamira', a cargo del grupo Os Quinquilláns; actuación de pandereteras de Ames e Brión; y el concierto del grupo Carmela. Y se va a celebrar el domingo 21 de septiembre, todo el día y con acceso gratuito a las actividades.

Las Torres de Altamira son un monumento patrimonio de la Diputación coruñesa, considerado Ben de Interese Cultural y situado en un espacio privilegiado, como atalaya de A Maía. Levantadas en el siglo IX, las Torres fueron derrumbadas en el siglo XIV y reconstruidas de nuevo en 1471. El evento pone en valor el conjunto y rememora la memoria histórica de la batalla, que ocurrió el 13 de junio de 1471 entre las tropas del arzobispo Alonso Fonseca II y las de Lopo Sánchez Moscoso.

Siempre en el entorno del castillo, la representación teatral será a las 12.30 h. (se repite el 5 de octubre); a las 20.00 horas, Pandeireteiras da Costaneira de Ames; a las 20.30, las de Brión; y a las 21.00 horas actúa Carmela.