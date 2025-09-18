Noia acolle dende mañá a primeira Feira de Artes Plásticas “Camiño da arte”
O evento, con 17 participantes, inclúe exposición, venda e demostracións en directo, ademais dunha homenaxe ao escultor Felipe de Castro
El Correo Gallego
A vila de Noia celebrará entre mañá, 19 de de setembro, e o domingo 21 de setembro a primeira edición da Feira de Artes Plásticas “Camiño da arte”, unha cita que busca dar visibilidade á creación local e abrir un espazo de diálogo coa cidadanía arredor da arte.
A feira desenvolverase no Claustro do Concello e contará cun programa variado que combina exposición e venda de obras con demostracións en directo de pintura e caricatura. Nesta primeira edición tamén se renderá homenaxe ao escultor noiés Felipe de Castro, coincidindo co 250 aniversario do seu pasamento.
A concelleira de Cultura, Chelo Martínez, destacou «a grande satisfacción tanto do Concello como da organización polo número de participantes, que alcanza os 17 nesta primeira edición, sentando así unha boa base para o futuro desta iniciativa».
A inauguración terá lugar o venres 19 ás 19.00 horas, nun acto amenizado polo violinista local Fernando Docampo. Durante a fin de semana, a feira abrirá en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 19.30 horas.
Con esta proposta, o Concello de Noia busca reforzar o compromiso coa cultura e apoiar aos seus artistas locais, convertendo a vila durante tres días nun auténtico escaparate da creatividade plástica.
