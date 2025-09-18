O Concello de Ordes destina preto de 60.000 euros en axudas a familias e deportistas

O Concello de Ordes vén de abrir tres liñas de axudas que suman preto de 60.000 euros, segundo recolle o Boletín Oficial da Provincia (BOP). As achegas destínanse á adquisición de material escolar, ao fomento da natalidade e ás bolsas para deportistas individuais.

A maior partida, de 25.000 euros, irá para a compra de material escolar en educación infantil, primaria e secundaria. As axudas, que oscilan entre os 50 e os 90 euros segundo a renda familiar, concederanse en forma de vales para gastar nos establecementos adheridos do municipio antes do 15 de decembro. O prazo de solicitude está aberto ata o 17 de outubro, e entre os requisitos figura residir en Ordes, estar matriculado nun centro da zona e non repetir curso.

En canto ás axudas á natalidade, a Concellería de Política Social reserva 24.000 euros para familias empadroadas en Ordes que tiveran ou adoptaran fillos durante 2024. A contía é de 250 euros por menor, ampliables a 300 en casos de discapacidade. Para beneficiarse, cómpre que un dos proxenitores estea empadroado no municipio polo menos seis meses antes do nacemento ou adopción, e que a unidade familiar manteña a residencia en Ordes durante tres anos.

Por último, o Concello destina 10.000 euros a bolsas deportivas para apoiar a participación de deportistas locais en competicións oficiais. Concederanse 33 bolsas de contías variables —entre 150 e 600 euros— e poderán optar a elas persoas empadroadas en Ordes desde hai dous anos, con nacionalidade española e nadas no ano 2017 ou anterior.

O prazo de presentación das solicitudes será de 20 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do extracto das bases no BOP.