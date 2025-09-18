POLÍTICA MUNICIPAL
O PP deixa fóra do novo goberno de Fisterra ao edil non adscrito
O reparto de concellerías foi publicado no Boletín Oficial da Provincia
Un mes despois de que Luis Insua (PP) asumise a Alcaldía de Fisterra, tras prosperar a moción de censura dos populares contra a exrexedora Áurea Domínguez (AV), fíxose pública a composición do novo goberno, do que non formará parte, alomenos polo momento, o exedil do anterior executivo Francisco Martínez Traba (agora non adscrito), que foi clave para que prosperase o relevo.
O reparto de concellerías, entre edís do PP, foi confirmado a través do Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Así, Jenifer Suárez Silva asume as concellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Pesca e Marisqueo, Maiores e Mocidade; o exalcalde José Manuel Traba Fernández faise cargo das áreas de Urbanismo e Obras; Manuel Canosa Trillo presidirá as concellerías de Mobilidade, Seguridade Viaria, Policía Local, Servizos Sociais, Deporte e Sanidade; e Susana Rodríguez Nemiña, será concelleira de Cultura, Patrimonio, Novas Tecnoloxías, Educación, Igualdade e Muller.
Susana Rodríguez exercerá ademais como primeira tenente de alcalde, e José Manuel Traba, como segundo. Ambos formarán parte tamén, xunto co alcalde, Luis Insua, da Xunta de Goberno Local.
