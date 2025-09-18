Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Padrón acolle unha masterclass sobre teatro inmersivo na Casa de Rosalía

Gloria Rico e Tyler McKechnie pechan a súa residencia artística en Padrón cun encontro aberto ao público

A Casa-Museo de Rosalía de Castro acollerá mañá venres, 19 de setembro, unha masterclass sobre creación escénica inmersiva impartida por Gloria Rico e Tyler McKechnie, das compañías Teatro en Punto e Oístes? Teatro. A cita será ás 19.00 horas, con entrada libre no Auditorio da Casa-Museo e, se o tempo acompaña, tamén nos xardíns do recinto.

A sesión servirá como peche da residencia artística que os dous creadores desenvolveron durante o verán na Matanza para preparar o seu novo proxecto escénico.

O chamado teatro inmersivo busca mergullar o público dentro da propia acción, creando unha experiencia na que os asistentes deixan de ser espectadores pasivos para converterse en participantes. Trátase dunha rama do teatro que utiliza espazos adaptados –como xardíns, edificios históricos ou naves industriais– e recorre a unha escenografía, iluminación e son coidados, así como á interacción directa co público.

Esta masterclass permitirá achegarse a un estilo en auxe, que se inspira tanto en acontecementos artísticos dos anos 50 como en dinámicas dos videoxogos ou dos roles en vivo, e que aposta por ofrecer unha experiencia única a cada persoa asistente.

