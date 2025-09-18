Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra recupera o Xantar de Confraternidade

A cita será o 17 de outubro no polideportivo municipal da rúa Venecia e contará con música, baile e menú especial

O Concello prevé chegar a unhas 750 persoas de todas as parroquias

Presentación do Xantar Confraternidade

A Pobra do Caramiñal

O Concello da Pobra volverá celebrar o Xantar de Confraternidade, unha cita xa consolidada que prevé reunir arredor de 750 persoas maiores de 60 anos tanto do municipio como doutros puntos da comarca. O encontro terá lugar o venres, 17 de outubro, ás 14.00 horas, no polideportivo municipal da rúa Venecia.

A concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, definiu este evento como «unha cita xa consolidada e imperdible para os máis maiores», incidindo en que con el «se fomenta a vida social, favorecendo reencontros entre veciños do concello e mesmo doutros lugares da comarca».

O menú desta edición inclúe dous mariscos, peixe, carne e sobremesa, ademais de café e bebidas variadas. A xornada estará amenizada polo grupo Trécola, encargado da música de recepción, e pola actuación de Mar Davila Music, que poñerá ritmo ao baile da tarde.

Inscricións con prioridade para os pobrenses

O Concello introduciu unha novidade respecto a anteriores edicións: as persoas empadroadas na Pobra terán prioridade. Poderán inscribirse entre o 23 de setembro e o 3 de outubro, mentres que o prazo para os de fóra abrirase do 6 ao 10 de outubro.

As entradas, cun prezo de 18 euros por persoa, poderán adquirirse nas oficinas municipais en horario de 9.30 a 14.00 horas, preferiblemente con pagamento mediante tarxeta bancaria.

