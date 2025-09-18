Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MALTRATO ANIMAL

Rescatan oito cans abandonados nun monte en Carballo

O Concello lembra que as sancións poden chegar a 5.000 €

Os cans foron rescatados por axentes da Policía Local de Carballo.

Os cans foron rescatados por axentes da Policía Local de Carballo. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Policía Local de Carballo rescatou unha camada de oito cans na parroquia de Goiáns tras recibir o aviso da persoa que os atopou abandonados nun monte. Os axentes custodiáronos ata que a empresa encargada do servizo de lacería puido recollelos e trasladalos ás súas instalacións para darlles os coidados axeitados.

Dende o Concello aseguran que "por desgraza, este tipo de feitos ocorren con demasiada frecuencia. E se ben é certo que a lei establece que as administracións deben recoller os animais abandonados, tamén obriga aos seus propietarios a adoptar as medidas precisas para evitar que isto teña que ocorrer".

Os cans foron trasladados á lacería para darlles os coidados precisos

Os cans foron trasladados á lacería para darlles os coidados precisos. / C. Carballo

Lembran que non tomar as precaucións necesarias para evitar a reprodución incontrolada ou abandonar os cans ou gatos están consideradas faltas graves pola lei vixente, e poden supoñer sancións de 501 a 5.000 euros.

No Concello carballés hai rexistrados legalmente máis de 8.000 cans, "pero a inmensa maioría dos que aparecen abandonados non o están. Non é un problema de lexislacións nin de sancións, senón de educación e responsabilidade", subliñan.

Medio cento de cans acollidos

O Concello de Carballo ten acollidos na actualidade medio cento de cans, tanto en instalacións municipais coma privadas, e a cifra vai en aumento. Non obstante destacan que "nin os espazos habilitados con esa finalidade nin os recursos municipais son infinitos, e a única solución a este importantísimo problema é a concienciación cidadá sobre a responsabilidade que significa a chegada dun animal doméstico á familia".

Por iso, antes de tomar unha decisión tan importante piden á cidadanía que o pensen ben, "e se deciden que si, achéguense á canceira municipal. Un destes cachorriños, ou calquera outro dos cans que temos en acollida, algúns desde hai anos, agradecerano eternamente", conclúen dende o Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents