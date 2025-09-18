Ribeira acolle este venres a IV Xornada de Pesca
O evento poñerá o foco na sustentabilidade e a descarbonización da flota
El Correo Gallego
A Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira acolle este venres, 19 de setembro, a IV Xornada de Pesca de Ribeira, organizada pola OPP83-Cooperativa Santa Eugenia, unha cita que reunirá representantes institucionais, expertos do sector e investigadores para debater sobre os retos de futuro da actividade pesqueira.
O encontro será inaugurado ás 9.30 horas polo alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, acompañado pola xerente da OPP83, María José Casais; a directora da Escola Náutico-Pesqueira, Gloria Santalla; e o director xeral de Pesca Sostenible do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), Ramón de la Figuera
Entre os temas centrais destacan o Pacto Europeo polos Océanos e a súa relación coa reforma da Política Pesqueira Común, así como os aspectos técnicos clave na descarbonización da flota. O programa inclúe ponencias de expertos como Antonio Basanta, asesor político da Comisión Europea; Ramón de la Figuera, director xeral de Pesca Sostenible; ou Pablo Carrera, investigador do IEO de Vigo
No programa inclúense dúas mesas redondas coas que se profundizará, por unha banda, nos efectos das políticas europeas sobre o sector e, por outra, nas innovacións técnicas necesarias para avanzar cara a unha flota máis sostible. Nesta última intervirán representantes da Universidade de Santiago, do MITMA, da Capitanía Marítima de Vilagarcía, de Bureau Veritas e da empresa VICUSdt.
A clausura da xornada, prevista para as 13.30 horas, contará coas intervencións da xerente da OPP83, do alcalde de Ribeira e da conselleira do Mar, Marta Villaverde, quen dará por pechado o encontro. Como broche final, terá lugar unha degustación de produtos pesqueiros da OPP83.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
- Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana