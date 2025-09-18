Trazo crea una comisión especial para vigilar la posibilidad de que se asiente una planta de biogás

El pleno de Trazo abordará hoy la creación de una comisión especial de seguimiento sobre la posibilidad de que se instale una planta de biogás en el sur del municipio, "unha medida pioneira no ámbito municipal que ten como obxectivo garantir a máxima transparencia, control público e vixilancia técnica sobre calquera posible proxecto vinculado á instalación dunha planta de biogás no termo municipal", aportaban desde el ejecutivo local.

La propuesta, impulsada por la alcaldesa Fina Suárez, nace con la voluntad de dar participación a todos los grupos políticos, así como establecer un espazo institucional donde se pueda hacer un seguimiento activo del cumplimiento estricto de la legalidad urbanística, ambiental y administrativa.

"Queremos que todos os veciños teñan a garantía de que aquí se vai actuar sempre con luz e taquígrafos, dentro da legalidade e coa máxima responsabilidade institucional", aportaba la regidora. La propuesta es que integren la comisión representantes de todos los grupos políticos con presencia plenaria.

Desde el gobierno municipal remarcan que esta medida no responde a ningún trámite en curso ni a ningún expediente abierto, sino que se trata de una iniciativa proactiva y preventiva para mantener informados a los vecinos y al conjunto de la Corporación sobre cualquier movimiento que pudiera afectar aol territorio. "Somos un goberno serio, responsable e comprometido coa defensa dos intereses de Trazo. Esta comisión é unha mostra de que non temos nada que agochar e de que estamos do lado da veciñanza nesta e en calquera outra materia", terminaba Fina Suárez.