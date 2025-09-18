Trazo crea una comisión especial para vigilar la posibilidad de que se asiente una planta de biogás
La alcaldesa lleva hoy a pleno una propuesta para integrar a los grupos políticos
Remarca que no existe ningún trámite en curso para la puesta en marcha de la instalación
El pleno de Trazo abordará hoy la creación de una comisión especial de seguimiento sobre la posibilidad de que se instale una planta de biogás en el sur del municipio, "unha medida pioneira no ámbito municipal que ten como obxectivo garantir a máxima transparencia, control público e vixilancia técnica sobre calquera posible proxecto vinculado á instalación dunha planta de biogás no termo municipal", aportaban desde el ejecutivo local.
La propuesta, impulsada por la alcaldesa Fina Suárez, nace con la voluntad de dar participación a todos los grupos políticos, así como establecer un espazo institucional donde se pueda hacer un seguimiento activo del cumplimiento estricto de la legalidad urbanística, ambiental y administrativa.
"Queremos que todos os veciños teñan a garantía de que aquí se vai actuar sempre con luz e taquígrafos, dentro da legalidade e coa máxima responsabilidade institucional", aportaba la regidora. La propuesta es que integren la comisión representantes de todos los grupos políticos con presencia plenaria.
Desde el gobierno municipal remarcan que esta medida no responde a ningún trámite en curso ni a ningún expediente abierto, sino que se trata de una iniciativa proactiva y preventiva para mantener informados a los vecinos y al conjunto de la Corporación sobre cualquier movimiento que pudiera afectar aol territorio. "Somos un goberno serio, responsable e comprometido coa defensa dos intereses de Trazo. Esta comisión é unha mostra de que non temos nada que agochar e de que estamos do lado da veciñanza nesta e en calquera outra materia", terminaba Fina Suárez.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
- Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana