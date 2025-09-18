Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el Mercado de Época de Furelos con fiesta y talleres para viajar a 1900

Se desarrollará desde este viernes al domingo en la parroquia melidense

Incluirá música, talleres de oficios, puestos de artesanía y tren turístico

Ambiente en una anterior edición del Mercado de Época da Parroquia de Furelos en Melide

Ambiente en una anterior edición del Mercado de Época da Parroquia de Furelos en Melide / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

El VII Mercado de Época da Parroquia de Furelos, en Melide, permitirá que vecinos y visitantes viajen al año 1900 desde este viernes al domingo con música por las rúas de la localidad y tallerea de elaboración de pan o trabajo en piedra. También incluirá animación para toda a familia, circo en la calle, malabares, figurantes, zancudos, expositores de oficios tradicionales y puestos de artesanía.

El horario de los estands y actividades será de 18.00 a 22.30 el viernes y de 11.30 a 22.30 horas el sábado y domingo. Además, regresa uno de los clásicos de este mercado de época: el tren turístico, que unirá la villa de Melide con la aldea de Furelos durante todo el evento, con paradas ante la Capela de San Roque y en Furelos (horario o sábado e domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Desde el Concello de Melide animan a acudir a esta nueva edición de un evento que va a más.

