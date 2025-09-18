Vuelve el Mercado de Época de Furelos con fiesta y talleres para viajar a 1900
Se desarrollará desde este viernes al domingo en la parroquia melidense
Incluirá música, talleres de oficios, puestos de artesanía y tren turístico
El VII Mercado de Época da Parroquia de Furelos, en Melide, permitirá que vecinos y visitantes viajen al año 1900 desde este viernes al domingo con música por las rúas de la localidad y tallerea de elaboración de pan o trabajo en piedra. También incluirá animación para toda a familia, circo en la calle, malabares, figurantes, zancudos, expositores de oficios tradicionales y puestos de artesanía.
El horario de los estands y actividades será de 18.00 a 22.30 el viernes y de 11.30 a 22.30 horas el sábado y domingo. Además, regresa uno de los clásicos de este mercado de época: el tren turístico, que unirá la villa de Melide con la aldea de Furelos durante todo el evento, con paradas ante la Capela de San Roque y en Furelos (horario o sábado e domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Desde el Concello de Melide animan a acudir a esta nueva edición de un evento que va a más.
