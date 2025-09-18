Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Youtubeiras ábrese a todas as redes con 7.500 euros en premios

Organizan a Deputación coruñesa, as tres universidades e dez concellos, entre eles os dous maiáns, Teo, Rois, Carballo e Santiago

Munícipes, autoridades e ténicos involucrados en Youtubeiras 2025

Munícipes, autoridades e ténicos involucrados en Youtubeiras 2025 / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Youtubeiras+, o proxecto organizado polos servizos de normalización lingüística de dez concellos (Ames, Brión, Carballo, Santiago, Ferrol, Moaña, Oleiros, Rois, Teo e Pontevedra); das tres universidades; e da Deputación da Coruña co obxectivo de promover o talento en galego nas redes sociais, acada xa a súa novena edición, E faino con cambios nos seus galardóns e unha novidade esencial: poderá presentarse ao concurso calquera creación de contidos en galego de calquera rede social e calquer formato. Pódense anotar ata o 16 de novembro na web youtubeiras.gal

Nesta edición, os Premios Youtubeiras+ repartirán 7.500 euros en premios, que se distribuirán entre sete categorías: canle de YouTube e canle de Tiktok (1.250 euros cada unha), creación de contidos (1.000 euros), revelación (1.000 euros), calidade lingüística (1.000 euros), rede (1.000 euros) e o premio do público (1.000 euros)

Durante a súa intervención, o alcalde de Ames (e concelleiro de Normalización Lingüística), Blas García, puxo en valor que parte do éxito de Youtubeiras + « débese a iso, á coordinación e colaboración entre institucións diversas gobernadas por diferentes opcións políticas. Ademais, o galego é un ben común, e todas e todos, independentemente da cor política que representemos, debemos asumir a responsabilidade de fomentar o seu uso e de apoiar proxectos como Youtubeiras+», aportaba o rexedor.

