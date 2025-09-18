Terremoto de 2,7 grados de intensidad de madrugada en Zas: el segundo en diez días

El municipio coruñés de Zas registró esta madrugada un pequeño terremoto de 2,7 grados de intensidad en la escala de Richter. Se trata de un temblor pequeño que no causa ningún tipo de daño, pero que al acercarse a tres grados ya puede ser percibido por alguna gente. En todo caso, algunos vecinos consultados por El Correo Gallego no se enteraron: "Aquí nada".

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de sus sensores repartidos por toda Galicia, situó el epicentro del terremoto 20 kilómetros de profundidad en algún punto entre las localidades de Zas y Baio, siguiendo la línea de la carretera AC-404, a la altura de Andragalla. Fue a las 09.36 horas de esta mañana.

Al tratarse de una hora ya de plena actividad (por la noche son más fáciles de percibir) y ser un epicentro tan profundo (20 kms), la capacidad de percepción del temblor es mucho menor.

Este es el segundo terremoto de estas características en la misma zona de la Terra do Soneira en un plazo de diez días, ya que el lunes 8 se produjo otro, en este caso de 2,2 grados de intensidad, también en Zas y a la misma profundidad.

Otros temblores

El IGN registró otro terremoto pasada la una de la madrugada y de más intensidad, en este caso de 3 grados, pero ya en el Atlántico, frente a la costa gallega pero muy alejado.

También fueron habituales estos días los pequeños seísmos en la provincia de Ourense, el último el martes en Cenlle de 2,5 grados. De hecho, uno de 2,9 grados en A Peroxa fue el mayor de Galicia en el último mes.

Suscríbete para seguir leyendo