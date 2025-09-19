Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Feira do Moble da Estrada ofrece descontos de ata o 70%

Estas rebaixas súmanse ás do 50% e 60% xa existentes

Tamén ofertan electrodomésticos de marcas punteiras no mercado

Un cento de asistentes participaron na xornada informativa que se impulsou onte.

Un cento de asistentes participaron na xornada informativa que se impulsou onte. / Cedida

A Estrada

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado da directora xeral de Formación Profesional, María Eugenia Pérez, visitará mañá a Feira do Moble de Galicia, que se celebra en A Estrada e chegará a ofrecer artigos descontados ata o 70% durante a fin de semana.

Está previsto que os mandatarios fagan un percorrido polo posto institucional da propia entidade, un espazo que están a promover conxuntamente dentro do certame os ciclos formativos das ramas profesionais da madeira, o moble e a cortiza.

Neste senso, case un cento de asistentes participaron hoxe na xornada informativa A formación profesional ábreche as portas a un futuro de éxito, impartida pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

Nesta sesión abordáronse cuestións coma os diversos títulos académicos derivados das ensinanzas de FP, os idiomas, a dixitalización e, especialmente, a estrutura dos ciclos profesionais, integrados por módulos comúns e outros específicos.

A consellería explicou tamén as múltiples posibilidades formativas existentes, que poden cursarse por completo na oferta ordinaria (na modalidade presencial) ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas (nas modalidades presencial e a distancia).

50 firmas expositoras

Con presenza de 50 firmas expositoras directas, o certame achega ao público as últimas tendencias en equipamento do fogar. Por exemplo, ofrecen unha gama de colchóns que representan o máis novidoso en descanso da man da empresa compostelá Nozzeo Descanso.

Durante a fin de semana o evento contará con descontos especiais de ata o 70% que se sumarán ás rebaixas do 50% e 60% xa ofrecidas, con colchóns e sofás dispoñibles dende 190 euros. Ofertarán tamén grandes e pequenos electrodomésticos de marcas punteiras.

A feira manterase aberta ininterrompidamente dende as 11.00 ás 20.00 horas tanto mañá coma o próximo domingo. Nesta última xornada, haberá un sorteo con numerosos premios.

