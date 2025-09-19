Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada e Medio Rural colaboran para recuperar unha pista construída para a protección de incendios

Trátase de 5 quilómetros dunha vía que une tres lugares de dúas parroquias estradenses: Requián e Casalpaio (Frades) e Paramá (Santo André de Vea)

As sacas de madeira e as escorrentas fixeron que esta vía de seguridade quedase estragada, co firme case impracticable

O alcalde, Gonzalo Louzao , visitou a zona dos traballos.

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, visitou estes días os traballos nos que conflúe a colaboración entre o Concello da Estrada e o Servizo de Prevención de Incendios da Consellería de Medio Rural en Pontevedra para recuperar cinco estragados quilómetros dunha pista construída hai case 30 anos para a protección contra incendios.

Trátase dunha senda que une tres lugares de dúas parroquias estradenses: Requián e Casalpaio (na parroquia de Frades) e Paramá (Santo André de Vea). Medio Rural abriu esta pista no ano 1996, coa intención de convertela nunha infraestrutura que permitise o acceso para a limpeza dos montes e, tamén, para posibilitar a entrada de equipos de extinción ante un posible incendio forestal.

Porén, as sacas de madeira e as escorrentas fixeron que esta pista de seguridade quedase estragada, co firme case impracticable, de feito que podería supoñer un problema importante no caso de que se producira un incendio, impedindo o acceso dos medios terrestres e cargando as tarefas de extinción por completo nos medios aéreos.

Unha pista en "moi mal estado"

O rexedor estradense detallou que o citado servizo pontevedrés aporta nesta obra a máquina bulldozer que se precisa para facer fronte á recuperación da vía, continuando despois o Concello con medios propios.

“É unha obra pedida polos veciños e moi necesaria para arranxar unha pista que se atopa realmente en moi mal estado. A superficie está moi degradada e non sería posible, se se producira un incendio, o paso dos medios de extinción”, subliñou Louzao.

