INFRAESTRUTURAS

Acordo no Parlamento para "desbloquear" o centro de saúde de Fisterra

O BNG asegura que "leva vinte anos de retraso"

A edila do BNG, Tereixa Fernández, na parcela que propón o BNG para o novo centro.

A edila do BNG, Tereixa Fernández, na parcela que propón o BNG para o novo centro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia acordou, a proposta do BNG, impulsar a construción dun novo centro de saúde en Fisterra, "unha reivindicación veciñal que leva máis de 20 anos de retraso e promesas incumpridas", afirmou o deputado nacionalista Oscar Insua.

Cualificou ademais de "auténtico despropósito" que o actual centro, situado nun edificio do Instituto Social da Mariña de máis de 40 anos, non sexa accesible para persoas con mobilidade reducida e teña "consultas obsoletas onde non cabe unha padiola".

Pola súa banda, a portavoz de Sanidade do PP, Encarna Amigo, sinalou que a Xunta impulsará as xestións necesarias para construír o novo centro "no momento que o Concello poña a disposición os terreos necesarios". Dixo confiar en que "o novo alcalde teña unha actitude máis conciliadora que o anterior goberno".

