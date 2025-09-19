INFRAESTRUTURAS
Acordo no Parlamento para "desbloquear" o centro de saúde de Fisterra
O BNG asegura que "leva vinte anos de retraso"
A Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia acordou, a proposta do BNG, impulsar a construción dun novo centro de saúde en Fisterra, "unha reivindicación veciñal que leva máis de 20 anos de retraso e promesas incumpridas", afirmou o deputado nacionalista Oscar Insua.
Cualificou ademais de "auténtico despropósito" que o actual centro, situado nun edificio do Instituto Social da Mariña de máis de 40 anos, non sexa accesible para persoas con mobilidade reducida e teña "consultas obsoletas onde non cabe unha padiola".
Pola súa banda, a portavoz de Sanidade do PP, Encarna Amigo, sinalou que a Xunta impulsará as xestións necesarias para construír o novo centro "no momento que o Concello poña a disposición os terreos necesarios". Dixo confiar en que "o novo alcalde teña unha actitude máis conciliadora que o anterior goberno".
