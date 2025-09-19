Arranca la Feira do Moble con un 80% de firmas gallegas y miniapartamentos modulares con todos los servicios

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; junto con el Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; más el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; Miguel Ángel García Miguéns, de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía; y la diputada provincial Belén Cachafeiro; asistieron al acto de inauguración de la 37ª Feira do Moble de Galicia, que acoge el ferial de A Estrada hasta el próximo domingo. Allí, junto con el regidor, Gonzalo Louzao, y demás autoridades locales, realizaron un recorrido por los expositores participantes que aglutinan ya 50 firmas, siendo el 96% nacionales; el 80% gallegas y el 16%, locales.

A juicio de la Xunta, «este certame é un escaparate da innovación e da evolución do sector así como un punto de encontro clave para esta industria e tamén para o interiorismo e a decoración», apuntando que en foros como este, «o Goberno galego reflicte a súa aposta en prol de citas deste tipo que acollen os recintos feirais que representan espazos estratéxicos para acoller eventos que dean pulo aos distintos sectores económicos en beneficio do tecido produtivo local e dos veciños» de la zona y comarca.

En la primera jornada, y la del viernes, la entrada será gratuita, y se darán a conocer las últimas tendencias en equipamiento para el hogar con empresas como A Casa das Camas, Artest, Divan Center, Herrajes Formo-3, Mobles Portugueses Loureiros, Natura y Salud, Tifón Hipermueble Santiago, Dila Solar, Muebles O Rastro, Moveis Vilela, Nozzeo, Schmidt Home, Rainbow, AMC, Canal Home, Carpintería Rodeiro, Confort Hogar, Irmás Picaño o Frigohogar Galicia, sin olvidar la colaboración de la Consellería de Educación.

Como novedad, el recinto contará con dos empresas de innovación: Herrajes Formo-3 de A Estrada que, junto a Muvv, dará a conocer una mesa extensible premiada por su diseño, mientras que la empresa Gallega de Escaleras y Puertas, afincada en Caldas de Reis, hará lo propio con un apartamento modular turístico, listo para instalar, incluyendo licencia, certificados de cuadro eléctrico, calefacción y aire acondicionado, más cocina americana, una habitación y baño.