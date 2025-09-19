Cae una red que estafó combustible a distribuidoras de Santiago, Boiro, A Laracha o Noia con colaboradores de varios países

La Guardia Civil da por terminada la Operación Octayen con la detención de un hombre de 25 años, y vecino de Carranza (Bizkaia), considerado el presunto ideólogo y cabecilla de un entramado delictivo que habría estafado a empresas de distribución de combustible de toda España, entre ellas algunas de Santiago, Noia, Boiro, A Laracha, A Coruña o Lugo, entre otras.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Estella y que ha contado con la colaboración de Policía Judicial de A Coruña, se ha desarrollado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, con un perjuicio económico de unos 950.000 euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000 gracias a la rapidez de las actuaciones policiales.

El operativo se inició en febrero de 2024 tras la denuncia de una estación de servicio de Estella, que abonó más de 41.000 euros a una falsa distribuidora. A partir de este hecho se destapó un modus operandi extendido a numerosas provincias, también entre ellas Estella, Tafalla y Bera (Navarra), Calahorra (La Rioja), Basauri (Bizkaia), Zuazo de Vitoria (Álava), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo y Brieves (Principado de Asturias), Torre del Burgo (Guadalajara) o Ágreda (Soria).

Un fraude muy elaborado

El detenido se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp. Tras recibir la transferencia facilitaba códigos de carga falsos y antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.

Avances de la investigación

Los agentes afrontaron una investigación compleja: se detectaron más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados ad hoc, uso de VPN y abundante documentación falsificada. En registros en Carranza (Vizcaya) y Ramales de la Victoria (Cantabria) se intervinieron teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis permitió localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.

Colaboradores y mulas económicas

Junto al detenido se investigó además a once personas de nacionalidad española, china y rumana, de entre 20 y 71 años, que actuaban como 'mulas económicas' facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se identificó a colaboradores en la confección de documentos falsos y en la adquisición de tarjetas.

Resultado

La operación Octayen ha supuesto la desarticulación de un grupo criminal altamente especializado que perfeccionaba su sistema con continuos cambios de identidad digital y nuevas empresas ficticias. Los agentes lograron identificar al líder de la trama, un varón de nacionalidad española, de 25 años de edad, vecino de la localidad de Carranza (Bizkaia), además, se investigó a once personas de distintas nacionalidades (España, China y Rumanía), con edades entre 20 y 71 años, como colaboradores necesarios. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra).