Frades pone a punto viales de Añá, Moar, Papucín, San Martiño y Vitre

El Concello de Frades está ejecutando estos días cinco proyectos de obra en las parroquias de Añá, Frades (zona de San Martiño), Moar, Papucín y Vitre, con una inversión conjunta que alcanza los 212.615 euros. «Unhas actuacións que combinan a mellora de estradas locais coa construción dunha senda segura para os peóns e o acondicionamento dos accesos a dous núcleos rurais», apunta el Concello.

Según el edil de Economía e Medio Rural, Manuel Ferreiro Marzoa, «estes máis de 200.000 euros súmanse aos xa executados ao longo do ano, de forma que cando remate este ano 2025 teremos investido máis dun millón de euros en melloras de estradas, pistas e accesos a núcleos de poboación de todas as parroquias».

Así, se aglomeró la carretera de 1.350 metros que atraviesa Castiñeiro Redondo. Otra actuación es la de mejora y seguridad en el viario que conecta la plaza y el núcleo de Añá con la iglesia y camposanto parroquial. Y también están a punto de acabar la mejora de la pista O Campo-Vilarxoán (Vitre), sin olvidar las próximas intervenciones en los accesos a Outeiro (Papucín) y a San Martiño (Frades), dos viarios de 1.180 e 110 metros de longitud.