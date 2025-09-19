Lado eleva desde Arzúa a 320 las contrataciones del programa Retorna

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, se reunió en Arzúa con un grupo de ganaderos en un nuevo encuentro impulsado por la Xunta de Galicia para abordar sus necesidades de mano de obra y las ventajas que ofrece el programa Retorna Cualifica Emprego para que puedan cubrirlas.

Enmarcada en la Estratexia Galicia Retorna, Lado señaló que la iniciativa ya ha permitido la contratación de unas 320 personas de más de 20 países, que están trabajando en sectores como el agroganadero, y también en otros como la hostelería, la industria, construcción, el comercio o servicios.

El programa busca el retorno de la comunidad gallega en el exterior ofreciéndole una acogida integral –tanto a nivel laboral como personal y familiar– y, al mismo tiempo, cubrir las vacantes existentes. En concreto, se facilita el regreso de gallegos y gallegas menores de 55 años mediante puestos de trabajo estables, con facilidades para alquilar inmuebles o una próxima orden para rehabilitar viviendas donde residir.