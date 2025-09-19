O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo xa ten a venda de entradas ao público xeral
O festival de Carballo cumpre a súa 34ª edición, e ofrecerá 45 espectáculos e 11 estreas absolutas entre o 25 de setembro e o 31 de outubro
El Correo Gallego
As entradas para o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) están dispoñibles desde hoxe ás 10.00 horas, a través da plataforma Ataquilla.com.
A 34ª edición do festival celebrarase do 25 de setembro ao 31 de outubro, cun programa que reúne 45 espectáculos, 11 estreas absolutas, 11 estreas en Galicia e 2 coproducións.
Durante cinco semanas, o FIOT converterá a vila bergantiñá no epicentro teatral de Galicia, con propostas de artistas e compañías como Andrea Jiménez, Jan Lauwers, Juan Diego Botto, María Galiana, Sergio Peris-Mencheta, Alex O’Dogherty, Pont Flotant, Needcompany, Pistacatro ou Quico Cadaval, entre outros.
O lema deste ano, «Raíz viva, memoria colectiva», resume a vontade de poñer en valor a orixe e a tradición como símbolos de identidade. A programación inclúe espectáculos de compañías procedentes de tres países (España, Bélxica e Arxentina) e de nove comunidades autónomas, ademais de máis de vinte accións de mediación.
O festival contará coas súas seccións habituais: Programa de Sala, OTNI, Rúa dos Contos, Teatro de Rúa, FIOT en Ruta, Micro-escenas M2, FIOTeen e Fiotiño, ademais de residencias artísticas, presentacións de works in progress, exposicións, conversas, presentacións de libros, o Certame de Teatro Lido e o Premio do Público.
