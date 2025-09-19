O Pino acolle este domingo a súa XX Carreira Pedestre Popular con máis de 380 atletas
A proba, que forma parte do XI Circuíto da Deputación da Coruña, arrinca ás 10.00 horas coa carreira absoluta
El Correo Gallego
A vila do Pino volverá converterse este domingo en punto de encontro para o atletismo galego coa celebración da vixésima edición da súa Carreira Pedestre Popular. Máis de 380 corredores e corredoras, de todas as idades, participarán nunha cita xa consolidada no calendario deportivo e que pertence ao XI Circuíto de carreiras populares da Deputación da Coruña.
A xornada arrancará ás 10.00 horas na praza de Forcarei, en Arca, coa saída da proba absoluta. Uns 170 atletas maiores de idade percorrerán un trazado de 8 quilómetros, distribuído polas categorías comprendidas entre Sub-20 e Máster 4.
Ás 11.00 horas será a quenda para Sub-18 e Sub-16, mentres que as categorías inferiores irán saíndo de maneira progresiva ata que, ás 12.10 horas, os máis pequenos, menores de 6 anos, completen un circuíto de 340 metros.
Organizada polo Concello do Pino e coa supervisión técnica da Federación Galega de Atletismo, a proba contará cunha soa clasificación conxunta para atletas federados e non federados. O Comité de Xuíces será o encargado do control deportivo.
No apartado de premios, o Concello entregará trofeos aos tres primeiros clasificados de cada categoría —agás Sub-6, que quedará sen clasificación— e recoñecerá tamén ao mellor atleta local nas categorías escolares. Ademais, todos os nenos e nenas entre Sub-6 e Sub-12 recibirán unha medalla como recordo da súa participación.
