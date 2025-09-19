O presidente dos empresarios coruñeses louba a San Rafael e anima a explotar os recursos
Antonio Fontenla visitou as instalación da Mina de Touro-O Pino
Elevan a máis de 2.500 millóns o impacto do proxecto en Galicia
Cobre San Rafael recibiu este xoves nas súas instalacións da mina de Touro-O Pino ao presidente da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC), Antonio Fontenla, e ao vicepresidente primeiro da entidade, Severino Ares, para analizar a apertura de novas canles de colaboración. O encontro mantivo o foco nas posibilidades de cooperación entre a compañía promotora e o tecido empresarial coruñés, co obxectivo de maximizar o efecto tractor do proxecto no conxunto da provincia.
Na visita á mina de Touro-O Pino participaron tamén Jesús Reboredo, alcalde do Concello de Touro; Manuel Taboada, alcalde do Concello de O Pino; Diego Valiño, presidente da Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa; e Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael. Durante a reunión analizáronse oportunidades en sectores industriais e de servizos, así como en ámbitos complementarios como a hostalería, o turismo ou o agro-gandeiro.
Por parte de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, director xeral da compañía, sinalou que a vontade da compañía de integrar o tecido empresarial galego na cadea de valor do proxecto, promovendo a contratación de provedores locais e garantindo os máis altos estándares de calidade, seguridade e sustentabilidade». Nesta liña, José Valdés, responsable da Oficina Técnica, destacou que «a planificación industrial e loxística contempla unha ampla demanda de servizos especializados e actividades auxiliares, polo que resulta imprescindible anticipar necesidades, compartir previsións e facilitar a capacitación».
Por outra banda, o presidente da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC), Antonio Fontenla, destacou que «desde a Confederación de Empresarios de A Coruña consideramos que Galicia debe explotar os seus recursos mineiros, non só porque temos a oportunidade de aproveitar esta gran riqueza, senón tamén porque vai en liña coas directrices que marca Europa de avanzar no aproveitamento destas materias primas como elemento clave para lograr unha maior autonomía estratéxica, sempre baixo estritos estándares de sustentabilidade ambiental e social». Ademais destacou que «os proxectos mineirs en Galicia, como o Touro-O Pino, que ademais xa foi declarado pola Xunta como Proxecto Industrial Estratéxico, son unha oportunidade para atraer inversión, xerar emprego e fortalecer noso tecido produtivo. Por suposto, sempre baixo a premisa irrenunciable de contar con tódalas garantías medioambientais e de asegurar unha convivencia real e equilibrada con sectores clave para Galicia como a agricultura, a pesca, o turismo e o Camiño de Santiago».
Liñas de traballo conxuntas
Desde a súa incorporación á CEC, as entidades estableceron unha canle de diálogo co tecido empresarial coruñés, co propósito de identificar sinerxías. No encontro, a promotora do proxecto comprometeuse a manter a coordinación coa entidade empresarial mediante reunións técnicas periódicas; facilitar información e orientación sobre categorías de compras e perfís profesionais demandados; colaborar en accións de capacitación e actualización de competencias; e a impulsar a participación de empresas locais.
Oportunidades empresariais e laborais
A posta en marcha do primeiro proxecto de cobre 100% galego xerará unha importante demanda de bens e servizos en múltiples sectores, abrindo novas oportunidades de negocio para o tecido produtivo da provincia. Ademais, a colaboración cunha industria estratéxica, moi regulada e altamente técnica como a mineira permitirá ás empresas locais dar un salto en innovación, calidade e tecnoloxía, reforzando así a súa competitividade a nivel rexional e nacional a largo prazo.
Segundo o informe elaborado pola consultora galega Valora, o impacto económico total do proxecto ascende a 2.542,61 millóns de euros en Galicia durante todo o seu ciclo de vida. Os principais sectores beneficiados serán o da fabricación de produtos metálicos, excepto maquinaria e equipamento e o da construción, cun impacto superior aos 166 millóns de euros e aos 433 millóns de euros, respectivamente.
Ademais, a inversión total de todo o proxecto xerará en Galicia un impacto de máis de 1.250 millóns de euros no sector industrial (industrias extractivas; industria manufactureira; abastecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; abastecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación). Calcúlase que, do total do gasto que se realice ao longo da vida do proxecto, o 66% repercutirá en provedores galegos e, concretamente, o 42% nos que están situados nos municipios da área de Touro-O Pino.
Un impacto inicial de 165 millóns anuais, un 0,26% do PIB galego
Durante a primeira fase do proxecto, o impacto sobre o PIB xerado pola inversión inicial ascende a 165 millóns de euros anuais, o que representa un 0,26% do PIB de Galicia. Ademais, durante este período, xeraranse máis de 1.600 empregos equivalentes a tempo completo, representando un 0,15% do emprego galego. Cabe lembrar que, só en postos directos, o Proxecto Cobre San Rafael xerará ao redor de 400 empregos fixos.
Sobre Cobre San Rafael
Cobre San Rafael propón unha operación industrial moderna e sustentable para a produción de cobre galego na histórica mina de Touro-O Pino durante os próximos 16 anos. Cun investimento superior aos 200 millóns de euros, o proxecto creará máis de 400 empregos directos e ata 1.600 postos de traballo considerando tamén os indirectos e inducidos, o que contribuirá a eliminar o desemprego industrial en 15 concellos da súa área de influencia. Desde o punto de vista técnico, Cobre San Rafael anuncia que será un proxecto mineiro de referencia a nivel europeo, destacando pola incorporación das mellores técnicas dispoñibles, o compromiso coa contorna, a responsabilidade social e unha forte compoñente de I+D+i, situándose na vangarda da innovación no sector. Ademais de ser un proxecto tractor para a economía galega, xerará un impacto positivo nos sectores produtivos locais, dinamizando a economía da comarca.
