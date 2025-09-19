Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra inviste 10.000 € na reparación do parque do Castelo

As obras permitirán poñer a punto a área infantil máis utilizada do municipio

Parque do Castelo, en A Pobra do Caramiñal

Parque do Castelo, en A Pobra do Caramiñal / Cedida

A Pobra do Caramiñal

O Concello da Pobra do Caramiñal iniciou esta semana as obras de reparación do parque do Castelo, unha das zonas infantís con maior afluencia do municipio. A intervención conta cun orzamento aproximado de 10.000 euros e ten como obxectivo deixar a área en perfecto estado de uso.

A concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, destacou que se trata dunha área «unha das de maior uso por parte dos nenos e nenas, polo que resulta necesario resolver os desperfectos que presenta na actualidade e deixalo en perfecto estado de uso».

Os traballos inclúen a reparación dos elementos danados, o cambio das escaleiras da torre e o arranxo do solo de caucho. A previsión é que todas as actuacións estean rematadas a próxima semana, garantindo que os pequenos e pequenas poidan volver desfrutar da zona con seguridade.

