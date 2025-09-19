A Pobra inviste 10.000 € na reparación do parque do Castelo
As obras permitirán poñer a punto a área infantil máis utilizada do municipio
El Correo Gallego
O Concello da Pobra do Caramiñal iniciou esta semana as obras de reparación do parque do Castelo, unha das zonas infantís con maior afluencia do municipio. A intervención conta cun orzamento aproximado de 10.000 euros e ten como obxectivo deixar a área en perfecto estado de uso.
A concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, destacou que se trata dunha área «unha das de maior uso por parte dos nenos e nenas, polo que resulta necesario resolver os desperfectos que presenta na actualidade e deixalo en perfecto estado de uso».
Os traballos inclúen a reparación dos elementos danados, o cambio das escaleiras da torre e o arranxo do solo de caucho. A previsión é que todas as actuacións estean rematadas a próxima semana, garantindo que os pequenos e pequenas poidan volver desfrutar da zona con seguridade.
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago