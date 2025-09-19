A Pobra vibra co inicio das Festas do Nazareno 2025
Varios representantes da Banda do Ateneo Musical da Pobra encargáronse de dar o pregón, no que destacaron a tradición, a música e o compromiso da comunidade nesta celebración declarada de Interese Turístico de Galicia
El Correo Gallego
A Pobra do Caramiñal vibra desde hoxe coa apertura das Festas do Nazareno 2025. O pregón, protagonizado pola Banda do Ateneo Musical da vila, reuniu veciñas, veciños, visitantes e familias nun acto cargado de emoción, tradición e recoñecemento ao traballo da banda e á implicación de toda a comunidade.
O alcalde José Carlos Vidal Suárez felicitou á Banda e puxo en valor a súa traxectoria: «Para min, non só é un enorme pracer, senón un orgullo presentar como pregoeiros das festas do Nazareno deste ano á Banda do Ateneo Musical da Pobra. Son xa 12 anos deleitándonos ca súa música». Vidal tamén destacou o labor do director da banda, Manolo Sobral, e dos novos integrantes, e concluiu cun emotivo «Grazas!» a toda a poboación.
A presidenta da Banda, Carlota Llorente, abriu o discurso destacando que se senten «parte dun pobo que sente, que vibra e que se une baixo unha mesma emoción: o Nazareno». Brais Paisal, vicepresidente, engadiu que «as Festas do Nazareno non só son as máis antigas e multitudinarias, senón as únicas declaradas de Interese Turístico de Galicia», recoñecendo o labor colectivo que fai desta celebración un referente cultural.
Diego Ribadomar, secretario da Banda, salientou que o Nazareno representa «fe, tradición, agradecemento… pero tamén vida, e por iso, cada ano, cando os portadores sacan a imaxe polas rúas, todo se detén. Cala o ruído, e fala o sentimento».
Durante o pregón, os representantes da Banda lembraron aos músicos que xa non están, ás familias que apoian a formación musical e ás diferentes comisións e asociacións culturais que colaboran ano tras ano: «Todos e todas facedes posible que esta festa sexa o que é: un orgullo colectivo», subliñaron.
O pregón rematou coa voz de todos os integrantes da banda e cunha sentida saudación ao Nazareno: «Viva o Nazareno e que viva a Pobra do Caramiñal!», recordando que esta festa, máis aló do seu carácter relixioso, é un símbolo de comunidade, memoria e cultura para toda a vila.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande