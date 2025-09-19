Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribeira acolle a presentación da segunda edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña

A iniciativa busca poñer en valor o patrimonio da provincia con visitas, obradoiros e espectáculos en doce concellos coruñeses que se desenvolverán entre o 30 de setembro e o 5 de outubro

Presentación das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña na nave de Conservas Cerqueira, en Ribeira

Presentación das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña na nave de Conservas Cerqueira, en Ribeira / Cedida

El Correo Gallego

Ribeira

Do 30 de setembro ao 5 de outubro a provincia da Coruña celebrará a segunda edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña (XEPDAC), un programa que combina visitas guiadas, contacontos, música, xogos, astronomía e rutas nocturnas en espazos patrimoniais singulares.

A presentación tivo lugar na histórica nave de Conservas Cerqueira, en Ribeira, coa participación do deputado de Patrimonio, Xosé Penas, e do alcalde, Luís Pérez Barral. O lema escollido pola Unión Europea e o Consello de Europa para esta edición é “Patrimonio Arquitectónico: fiestras ao pasado, portas ao futuro”, co obxectivo de achegar á cidadanía un legado cultural que vai máis alá das fronteiras.

Penas destacou que a celebración serve para «reivindicar o papel do patrimonio como parte viva da nosa identidade e lembrar que, se non o coidamos, corremos o risco de perder unha parte de nós mesmos». Pola súa banda, Pérez Barral subliñou a importancia de «conservar e dar a coñecer o patrimonio industrial» de Ribeira, pondo como exemplo a fábrica que acolleu a presentación.

As XEPDAC botarán a andar o martes 30 de setembro con propostas destinadas ao público escolar en distintos espazos patrimoniais da provincia, como o Pazo de Mariñán en Bergondo, o Forno do Forte en Malpica ou o dolmen de Cabaleiros en Tordoia.

A partir da fin de semana, as actividades abriranse ao público xeral. O venres, 3 de outubro, haberá visitas guiadas á Central Hidroeléctrica do Tambre (Noia), ás Conservas Cerqueira (Ribeira) e ás minas de volframio de San Finx (Lousame). O sábado, 4 de outubro, a programación trasladarase ao occidente da provincia con paradas no Faro Vilán (Camariñas), na Baleeira de Caneliñas (Cee) e no xacemento romano de Brandomil (Zas). Xa pola noite, en Vimianzo, celebrarase un obradoiro de astrofotografía básica. O domingo, 5 de outubro, o itinerario pecharase no interior da provincia, con visitas ao Batán de Mezonzo (Vilasantar), ao Castelo de Mesía e á igrexa de Santo Antoniño de Toques.

A asistencia é gratuíta, pero é necesario inscribirse a través da páxina web da Deputación da Coruña a partir do luns 22 de setembro ás 12.00 horas.

