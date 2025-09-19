Ribeira acolle a presentación da segunda edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña
A iniciativa busca poñer en valor o patrimonio da provincia con visitas, obradoiros e espectáculos en doce concellos coruñeses que se desenvolverán entre o 30 de setembro e o 5 de outubro
El Correo Gallego
Do 30 de setembro ao 5 de outubro a provincia da Coruña celebrará a segunda edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña (XEPDAC), un programa que combina visitas guiadas, contacontos, música, xogos, astronomía e rutas nocturnas en espazos patrimoniais singulares.
A presentación tivo lugar na histórica nave de Conservas Cerqueira, en Ribeira, coa participación do deputado de Patrimonio, Xosé Penas, e do alcalde, Luís Pérez Barral. O lema escollido pola Unión Europea e o Consello de Europa para esta edición é “Patrimonio Arquitectónico: fiestras ao pasado, portas ao futuro”, co obxectivo de achegar á cidadanía un legado cultural que vai máis alá das fronteiras.
Penas destacou que a celebración serve para «reivindicar o papel do patrimonio como parte viva da nosa identidade e lembrar que, se non o coidamos, corremos o risco de perder unha parte de nós mesmos». Pola súa banda, Pérez Barral subliñou a importancia de «conservar e dar a coñecer o patrimonio industrial» de Ribeira, pondo como exemplo a fábrica que acolleu a presentación.
As XEPDAC botarán a andar o martes 30 de setembro con propostas destinadas ao público escolar en distintos espazos patrimoniais da provincia, como o Pazo de Mariñán en Bergondo, o Forno do Forte en Malpica ou o dolmen de Cabaleiros en Tordoia.
A partir da fin de semana, as actividades abriranse ao público xeral. O venres, 3 de outubro, haberá visitas guiadas á Central Hidroeléctrica do Tambre (Noia), ás Conservas Cerqueira (Ribeira) e ás minas de volframio de San Finx (Lousame). O sábado, 4 de outubro, a programación trasladarase ao occidente da provincia con paradas no Faro Vilán (Camariñas), na Baleeira de Caneliñas (Cee) e no xacemento romano de Brandomil (Zas). Xa pola noite, en Vimianzo, celebrarase un obradoiro de astrofotografía básica. O domingo, 5 de outubro, o itinerario pecharase no interior da provincia, con visitas ao Batán de Mezonzo (Vilasantar), ao Castelo de Mesía e á igrexa de Santo Antoniño de Toques.
A asistencia é gratuíta, pero é necesario inscribirse a través da páxina web da Deputación da Coruña a partir do luns 22 de setembro ás 12.00 horas.
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago