Val do Dubra vuelve a convertirse en capital nacional de los bonsáis el 11 y 12 de octubre

El Congreso Galego de Bonsais vuelve a calentar motores en Val do Dubra para celebrar en Bembibre, los próximos días 11 y 12 de octubre, este encuentro de referencia gratuito a nivel estatal.

Según la organización, «durante dous días, os asistentes poderán gozar dunha ampla programación que inclúe demostracións en directo, conferencias especializadas e o esperado Concurso de Bonsai, con premios en diferentes categorías e recoñecementos especiais».

Entre los participantes estarán reconocidos maestros como Pablo Comesaña, Germán Colmenares, David Ruiz y Gabriel Corral, que compartirán su experiencia. Asimismo, los interesados podrán participar en el certamen, enviando una foto de su propuesta al correo kingii1@hotmail.com antes del 20 de septiembre. Asistieron a la presentación el propio alma máter del evento, el vecino Alberto Baleato, que regenta la empresa Kingii que comercializa bonsáis y productos, además de su padre, Manolo Baleato, el regidor de Val do Dubra, Diego Luis Díaz y el teniente alcalde, Antonio Negreira. Los árboles tendrán que montarse en el recinto el 10 de octubre antes de las 21.00 h., y recogerse el 12, a las 14.00 horas.