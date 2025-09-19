Voluntarios de once municipios limpiarán este domingo los ríos de la comarca con Adega

El voluntariado ambiental gallego tiene una cita con la retirada de desperdicios en los ríos del país este domingo. Se trata de la edición número 18 de la Limpeza Simultánea de Ríos, impulsada por la organización ecologista Adega a través de su Proxecto Ríos. Se llevará a cabo en 51 ayuntamientos de toda Galicia, y en ella participarán casi setenta entidades, entre asociaciones, ayuntamientos, colectivos ecologistas o centros de enseñanza, muchas de ellas asiduas en estas limpiezas y otras tantas que se suman por primera vez. Y serán once los municipios de la comarca, incluyendo Santiago, los que se beneficiarán del lustre acuático.

Bajo el lema Móllate polos ríos, estas limpiezas movilizan todos los años a cientos de personas voluntarias que, de manera simultánea, desarrollan una acción colectiva y de concienciación social al pie de los ríos, con el objetivo de contribuir a su limpieza. Cualquier vecino interesado puede participar contactando con las entidades organizadoras locales.

En la web de Proyecto Ríos está disponible a listado de ayuntamientos y asociaciones participantes, con datos de contacto para poder sumarse a las actividades, siempre que los grupos no estén ya cerrados. En otros casos, como el de la Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón y Son da Terra, de Barcala, basta con presentarse en el punto de encuentro (pista de fútbol de Marcelle) para desarrollar luego la actividad (en este caso, en el regato Faílde a las 11.00 horas)

Además de retirar desechos de los cursos fluviales, la iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y la participación ciudadana. La asociación Adega distribuirá un Protocolo de Limpeza de Ríos, disponible para descargar también en su web, con las claves para realizar intervenciones respetuosas y seguras en estos ecosistemas. El Proxecto Ríos es un programa de educación y voluntariado ambiental que tiene la finalidad de dar a conocer el importante papel de los cursos fluviales, mostrar sus problemáticas, así como fomentar iniciativas que permitan a la ciudadanía el mantenimiento y la mejora de los ríos, al proporcionar herramientas que garanticen su participación. En este año 2025, Proxecto Ríos celebra sus 20 años de trayectoria.

Entidades colaboradoras

En esta XVIII edición, la Limpieza Simultánea cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Allariz, Ames, Ares, As Pontes, Cangas, Fene, Meis, Melide, Moaña, Muras, Narón, Nigrán, Ourense, Pontevedra, Rianxo, San Sadurniño, Santiago de Compostela, Tomiño y Vilasantar. La actividad está financiada por la Diputación de A Coruña y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que apoyan este esfuerzo colectivo por el cuidado de los ríos gallegos.

En cuanto a los colectivos de la comarca que acudirán, figura por A Estrada la Asociación de Veciños e Amigos de Ribela-A Estrada; el Concello de Ames; LimpiArousa, en el caso de Catoira; ReNatur-Outes, en Lousame; la Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón con Son da Terra, en representación de A Baña y Negreira; la Asociación Naturalista Hispella, ya en Padrón; Concello de Pontecesures; Asociación de veciños de Araño (Rianxo); Muíño Didáctico de Campaña, en Valga; y, en el caso de la capital de Galicia, se pondrán manos a la obra la AFA Montessori Compostela, Adega Compostela más Semente Compostela y la AA VV Río Sarela.