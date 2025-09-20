El abandono de gatos crece cada verano en Barbanza

«No sé si es a raíz de la última Ley de Bienestar Animal, pero los abandonos incrementan cada vez más desde hace un par de años. Sobre todo en los periodos de verano», esta es la situación que Lira Sierra, vicepresidenta de la protectora de animales Arca, de Noia, describe sobre un grave problema que, según señala, «es algo que no solo nos pasa a nosotros, sino a todas las entidades que conozco».

Iria Pérez, responsable de la protectora Moura, de A Pobra, está de acuerdo con dicha afirmación y asegura que el periodo estival «es época de temporada alta en cuanto a recogidas». Explica también que a estas alturas de año han entrado en su refugio alrededor de 170 animales, una cantidad que cataloga como «muy grande y difícil de gestionar».

Con todo, ambas voluntarias están de acuerdo en que hay una especie que es la principal damnificada: «La gente se ha ido concienciando de que los perros merecen vivir en bienestar y la situación se ha ido controlando con el tiempo, pero hoy por hoy la situación con los gatos es un problemón, especialmente con los pequeños», declara Iria Pérez.

Explica también que una de las razones que puede llevar a que la mayoría de los abandonos sean de cachorros tiene que ver con cómo el cambio climático ha afectado a las épocas de reproducción de los felinos: «Antes era más focalizado, llegaba la primavera y comenzaba a haber camadas de gatitos en las calles. Ahora las épocas de celo no se concentran en un par de mesecitos, es como que se mantienen y es horrible porque lleva a que la gente abandone a las crías».

Los motivos que llevan a que los dueños de las mascotas recurran a deshacerse de ellas pueden ser varios, como por cuestiones de alergia o por el deseo de quitarse de encima una responsabilidad, entre otras. Sin embargo, en ambas protectoras están de acuerdo con que la causa que más impulsa el problema es que los animales no estén esterilizados, una práctica obligatoria en todos los gatos domésticos con menos de seis años de edad, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal en España.

«Muchos particulares tienen a sus gatos sin castrar, luego tienen camadas y le regalan las crías a amigos, que tampoco los castran y siguen ese círculo. Esto alimenta el problema indirectamente», señala la presidenta de Arca, Susi Espiñeira.

La voluntaria señala que para remediar el problema sería conveniente aprobar un plan integral de gestión de los gatos, que incluya esterilización, concienciación, un protocolo para resolver conflictos y todas las cuestiones sobre las que los dueños deben estar prevenidos si adoptan un felino. De hecho, en Arca ofertan a los dueños precios de castración descontados para tratar de mentener la situación más controlada. «A la gente le parecen caros los precios de las clínicas. Esto pasa porque los gatos se consideran animales de tercera. A lo mejor prefieren gastarse 100 euros en una comilona que en esterilizar a su mascota», explica Susi Espiñeira.

Como consecuencia, acaban teniendo bajo su techo camadas de crías no deseadas, algo que para ciertos individuos supone una lacra, lo que los lleva a deshacerse de ellos: «Hace poco hemos encontrado una camada en una bolsa de plástico colgada en la rama de un árbol», recuerda Lira Sierra.

Por su parte, el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, también comenta que el crecimiento de abandonos de animales en los meses de agosto, junio y julio «es una realidad», así como que la situación de los gatos es mucho más grave que la de los perros: «Aún no existe esa conciencia por chipearlos o esterilizarlos, que son cuestiones de primera necesidad. Muchas personas siguen viéndolos a día de hoy como un animal que solo sirve para controlar a los ratones en los desvanes y no son cuidados», reseña.

Ante la gravedad del asunto, el regidor anuncia que desde el Concello han decidido contribuir al bienestar de los felinos ampliando las instalaciones municipales destinadas para su refugio, que son gestionadas por la protectora Moura: «Decidimos hacer esta reforma por la cantidad de gatos abandonados que hay en nuestras calles. Se espera que para septiembre estén terminadas», adelanta.

Las colonias felinas, otro problema en alza

Cuantos más gatos terminan en las calles, más colonias se forman. En A Pobra, según José Carlos Vidal, hay alrededor de treinta registradas actualmente. Estos grupos se mantienen controlados y cuidados por animalistas que se ocupan de su castración, su alimentación, su desparasitación y la limpieza de las zonas en las que habitan, entre otras tareas.

No obstante, es recurrente que vecinos que viven cerca de su cobijo no respeten a las especies ni a los que velan por su bienestar. «Muchas veces molestan a las personas que están autorizadas para darles de comer. No entienden que están ahí para remediar el problema. Siempre se suelta el típico comentario de si tanto os gustan llevároslo para casa, pero no es tan fácil. Se necesita un poco más de empatía. Muchos de estos gatos callejeros desaparecen sospechosamente», indica Iria Pérez.