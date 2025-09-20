Ames reubica y amplía el área para autocaravanas de Bertamiráns en As Pateiras

Ames, el segundo municipio gallego (antes fue Tui) en contar con dos áreas para autocaravanas, acaba de comenzar las obras para reubicar la de Bertamiráns, en As Pateiras y con 15 aparcamientos. Las obras, que ya comenzaron, corren a cargo de la empresa Conscyc 2020 SL por 68.437 € (con iva).

Y ha sido la Diputación de A Coruña la que sufragará el 80% de los trabajos (el Concello, que aportará el 20% restante). A juicio de los responsables municipales, este tipo de turismo aporta un gran valor para los concellos por los beneficios económicos que trae, incidiendo en las estancias, hostelería y comercio local.

La medida propicia, según el regidor y concejalde Turismo, Blas García, «a creación da nova zona de autocaravanas, permíndonos trasladar a que temos agora na rúa das Pesqueiras, que ten dificultades de acceso e un espazo moi limitado», subrayaba. En la actualidad, el área de autocaravanas de Bertamiráns está situada en el aparcamiento de la rúa Pesqueiras, y la de O Milladoiro en la rúa do Buxo, junto al auditorio exterior.