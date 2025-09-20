Andaina solidaria de Asanog en Oroso pola rapazada con cancro
Participaron un cento de persoas
A Asociación beneficiou en 2024 a case 700 cidadáns
O Concello de Oroso unha andaina solidaria a favor de Asanog (Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia), cunha participación próxima ás cen persoas. A iniciativa uniu deporte e solidariedade nunha cita aberta a toda a veciñanza.
Asanog suma xa doce anos de traxectoria, e leva atendidas a máis de duascentas familias no pasado ano. Conta con 73 voluntarios e as persoas beneficiarias no 2024 superaron as 680. Entre os seus programas, destaca a campaña La vuelta al cole con cáncer, que segundo os seus responsabeis, procura «sensibilizar sobre la realidad de los menores con cáncer que no podrán asistir presencialmente a su centro escolar, debido al proceso de la enfermedad en el que se encuentran». E fanno poñendo en valor «recursos de apoyo, como el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario o el Aula Hospitalaria de los centros hospitalarios, entre otros».
No roteiro orosán participou o alcalde, Álex Doval, e veciños comprometidos pese ao mal tempo.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago