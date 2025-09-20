Andaina solidaria de Asanog en Oroso pola rapazada con cancro

O Concello de Oroso unha andaina solidaria a favor de Asanog (Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia), cunha participación próxima ás cen persoas. A iniciativa uniu deporte e solidariedade nunha cita aberta a toda a veciñanza.

Asanog suma xa doce anos de traxectoria, e leva atendidas a máis de duascentas familias no pasado ano. Conta con 73 voluntarios e as persoas beneficiarias no 2024 superaron as 680. Entre os seus programas, destaca a campaña La vuelta al cole con cáncer, que segundo os seus responsabeis, procura «sensibilizar sobre la realidad de los menores con cáncer que no podrán asistir presencialmente a su centro escolar, debido al proceso de la enfermedad en el que se encuentran». E fanno poñendo en valor «recursos de apoyo, como el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario o el Aula Hospitalaria de los centros hospitalarios, entre otros».

No roteiro orosán participou o alcalde, Álex Doval, e veciños comprometidos pese ao mal tempo.