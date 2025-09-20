Europa se rinde a la última puesta de sol continental desde Costa da Morte

Ocurre una vez al año... y vecinos y autoridades, como el presidente de la Xunta o el delegado del Gobierno, no se lo han querido perder: gozar de la última puesta de sol de la Europa continental desde Costa da Morte. Allí, acompañados de los regidores de Fisterra y Muxía, y asesorados por el científico Jorge Mira, fueron partícipes del evento, encardinado en el proyecto Atlantic Sunset, dentro del programa europeo Interreg.

Comenzando por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, acudió al acto Interreg Cooperation Day 2025, celebrado en el Miradoiro de Fisterra, donde puso en valor la importancia de la cooperación territorial y el papel estratégico de Galicia en el contexto europeo. Rueda señaló que Fisterra, considerado históricamente el fin del mundo conocido, simboliza también un espacio de encuentro y de nuevas oportunidades, «unha mensaxe que identificou coa esencia do proxecto europeo: derrubar fronteiras, superar limitacións e construír en común o que non se podería acadar por separado».

El titular del Gobierno galego subrayó que Galicia, situada en el extremo occidental de Europa, convierte esa condición periférica en una ventaja al actuar como puerta atlántica de entrada y salida al continente. En este sentido, abundaba en los más de treinta años de trayectoria del programa Interreg, que hizo posible avanzar en ámbitos clave como la protección del medio marino, la innovación, la movilidad o el turismo sostenible.

Compromiso

El presidente gallego concluyó reafirmando el compromiso de la Xunta con la construcción de la Macrorrexión Atlántica y con la participación activa de Galicia en programas europeos de cooperación. Reseñó, al hilo, que esta tierra seguirá trabajando de la mano de Portugal y del resto de regiones atlánticas para consolidarse como un territorio de referencia en la Europa atlántica, comprometido con un futuro máis cohesionado, solidario y sostenible.

A su vez, el delegado Pedro Blanco calificó los escenarios de Costa da Morte como únicos para celebrar o Día da Cooperación Interreg, y felicitó a la Universidade de Santiago y al conjunto de entidades participantes en el proyecto por hacer posible una iniciativa que pone en valor o patrimonio natural e cultural da Costa da Morte e proxecta Galicia a nivel internacional. También ensalzó a Fisterra, como «un símbolo internacional de Galicia, un lugar no que o Camiño de Santiago se funde co océano e representa a forza dun turismo respectuoso coa natureza e coa cultura, polo que seguimos apostando desde o Goberno». Ahora volverá a tomar el relevo del fin del mundo gallego como capital de las puestas de sol europeas el Cabo da Roca lusitano.

Jorge Mira explicaba en una de sus publicaciones, al respecto de si realmente el Cabo Finisterre era el punto más occidental (obviando las islas) del antiguo imperio romano, que «la respuesta es no. De hecho, tampoco es el punto más occidental de la España peninsular, que está a unos 20 kilómetros al norte en el Cabo Touriñán» y que el punto más al oeste se halla «más hacia el sur, en el portugués Cabo de Roca»... menos en la jornada de ayer.