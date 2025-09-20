El fiscal pide 14 años, alejamiento y multa por presunta violación contra una mujer en el entorno de A Estrada
El hombre supuestamente se abalanzó sobre la mujer con la que mantenía relaciones esporádicas causándole lesiones
No podrá acercarse a 500 metros y la sanción se elevaría a 16.200 euros, si se acepta la tesis de la Fiscalía
El Partido Judicial de A Estrada fue marco de un presunto delito de violación agravada y de lesiones protagonizado por un hombre contra una mujer con la que había mantenido una relación. Así, le habría causado serias lesiones cuando tendía la ropa, y la llevó en contra de su voluntad a una cama. Por ello, Fiscalía solicita 14 años de prisión, multa de 16.200 euros y 500 metros de alejamiento durante 24 años contra el sujeto.
De tal forma, el varón, nacido en 1968 y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, mantuvo durante aproximadamente dos meses (y hasta al menos el día 15 de agosto de 2023), una relación sentimental de pareja con la mujer, y si bien no existió convivencia entre ellos, en ocasiones, durante los fines de semana, él se quedaba a dormir en el domicilio de ella, sito en la comarca estradense. Fue entre las 15.30 y las 16.00 horas del día 15 de agosto de 2023 cuando, mientras la agredida tendía ropa en el tendal situado en el exterior de la ventana de su dormitorio, el procesado, "con el propósito de satisfacer su ánimo libidinoso y en contra de la voluntad de su pareja sentimental, la agarró por detrás y la tiró encima de la cama quedando ella bocarriba. agarrándola y quitándole la ropa para penetrarla vaginalmente hasta que acabó eyaculando", según sostiene el fiscal.
La agredida sufrió daños físicos y morales, necesitando 50 días para reponerse, física y psicológicamente. Hay que recordar que existe un teléfono, el 016, para denunciar agresiones sexuales sin dejar rastro en el móvil.
