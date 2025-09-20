María Tarrío: abuela de Valga con 103 años y maestra de pandeireteiras

María Tarrío Campaña, vecina de Moldes (Cordeiro), acaba de cumplir 103 años, lo que la convierte en la persona más longeva de Valga.

Por ello recibió la visita del alcalde José María Bello Maneiro (y las ediles Begoña Piñeiro y Carmen Gómez, con tarta y ramo), siendo agasajada por su familia con una gran fiesta. Con seis hijos aún vivos, María Tarrío fue siempre habitual de las ruadas y tradicionales reuniones folclóricas de antaño. Porque además de costurera, se convirtió en una auténtica maestra de la pandereta y las coplas que, por suerte, ha legado a las nuevas generaciones para que nunca caigan en el olvido.

Así los constatan, según el Concello, sus contactos «con a recolledores de cantares e estudosos da pandeireta e, de feito, foi unha das homenaxeadas polo Concello no último Día das Letras Galegas pola súa contribución a preservar a poesía oral e a cultura popular de Galicia».