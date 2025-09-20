Respaldo de Rueda en Lalín hacia el sector del metal en el 55 aniversario de Inasus

El Concello de Lalín comenzaba este viernes sus cinco días de fiesta en honor a As Dores. Y la celebración coincidía con el 55 aniversario de la empresa local Inasus, del sector del metal, contando con la asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el regidor, José Crespo. El responsable autonómico ratificó el peso del citado gremio, recordando que en 2024, «o número de empregados neste ámbito aumentou un 3% ata superar os 60.000, e que a facturación medrou un 10% alcanzando os 18.500 millóns de euros».

Así lo explicaba junto a los cofundadorres de Inasus, los hermanos Eladio y Ramón Cuíña, además de los actuales directivos, reseñando que la Xunta seguirá acompañando a las entidades gallegas a través de la colaboración público-privada, en pro del futuro industrial.

También recordó que el metal mecánico fue declarado sector estratégico, y anunció que en los próximos meses se presentará el plan director, elaborado en diálogo permanente con los agentes del sector. Este documento, explicó, será clave en la nueva estrategia industrial de Galicia, que busca ofrecer seguridad jurídica y apoyo a las empresas, además de contar con un mapa detallado y actualizado del tejido productivo y de sus necesidades.

Inasus comenzó en 1970 con 6 empleados, y hoy supera los 200 que se centran en las fachadas.