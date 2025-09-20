Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el Show dos Nosos a Dubra contra el cáncer

El 4 de octubre, cena y espectáculo

Venta de tiques hasta el 28 en comercios locales

Una anterior edición de O Show dos Nosos que se celebrab en Val do Dubra

Marcos Manteiga Outeiro

Val do Dubra

El anexo al campo de fútbol de A Tilleira, en Val do Dubra, será marco de la cuarta edición de O Show dos Nosos el 4 de octubre, con espectáculo de humor y baile (20.00 horas); gran pulpada y churrascada a las 22.00 horas con Luis Guerra; y a las 23.30, verbena a cargo de Matices. Se trata de una iniciativa que intentará superar los 18.000 € reunidos en 2023 para donarlos contra el cáncer, y cuyo límite para retirar tiques es el 28 de septiembre (hay previstos 1.100).

Precisamente, desde la organización reseñan que se trata de «una iniciativa hecha por los vecinos que se unen año a año para hacer crecer esta lucha dubresa contra el cáncer». Los interesados pueden hacerse con entradas hasta este 28 de septiembre en los puntos de venta habitual.

Destacar, por último, que la verbena de Matices será de libre acceso, y contará con una cantina a cargo de la organización. El evento ha crecido desde los 600 asistentes de 2018 a los 800 de 2019 o los 1.300 presentes en la tercera edición, en el año 2023. Todos los fondos se dedicarán a la lucha oncológica.

