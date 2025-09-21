Amicos educa lúdicamente en el respeto fluvial desde Ribeira

La Xunta de Galicia y la Asociación Amicos movilizaron a un centenar de escolares de centros educativos de Ribeira para que tomen conciencia social sobre la protección de los ríos y el uso responsable del agua, a través de las actividades de una nueva edición del proyecto Amiríos.

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, acompañó a los miembros de Amicos y a los estudiantes de centros CEIP Plurilingüe de Frións y CEIP O Grupo, que participaron en la inauguración de la exposición de Amiríos en Ribeira y en las actividades lúdicas y prácticas vinculadas a la jornada de sensibilización ambiental que promueve este proyecto ecosocial.

El representante de la Xunta destacó que este proyecto contribuye a sensibilizar tanto a los más jóvenes como a la sociedad en general sobre la importancia de cuidar y proteger los ríos y su entorno y de hacer un uso responsable del agua, al tiempo que favorece la inclusión social de sus participantes, que se convierten en verdaderos ejemplos y referentes para el conjunto de la sociedad.

Mediante juegos y dinámicas participativas guiadas por los activistas medioambientales de Amicos, los estudiantes conocieron los beneficios para el medio ambiente de tener comportamientos responsables en el cuidado y preservación de los ríos, así como de los ecosistemas existentes en su entorno.

Roi Fernández destacó la implicación de los activistas de Amicos, personas con discapacidad que lideran con entusiasmo acciones de educación ambiental. Y, de igual forma, considera «vital» implicar y movilizar a los más jóvenes en la defensa y protección de los ríos, al tiempo que conocen el funcionamiento de determinados servicios esenciales para la ciudadanía como son el abastecimiento y también el saneamiento.

El proyecto

Amiríos es una iniciativa promovida por la asociación Amicos y financiada por Augas de Galicia con el fin de promover la participación activa de la sociedad en la conservación y mejora del estado de los cursos fluviales.

Además, está previsto que próximamente llegue a Boiro, Lousame, Pobra do Caramiñal, Caldas de Reis, Pontevedra, Pontecaldelas y Meis.