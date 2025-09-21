Más de un centenar de personas analizan y se vuelcan con el sector pesquero desde Ribeira

La IV Jornada de Pesca de Ribeira, organizada por la OPP83-Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, acaba de celebrarse en la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ribeira, que volvió a ser el escenario de un encuentro ya consolidado que reunió a expertos, representantes institucionales, profesionales del sector y alumnado en torno a los principales retos de la pesca. Y fueron más de 100 las personas que participaron activamente, demostrando su compromiso compartido con el mar y con el futuro de la actividad pesquera.

Se trata de «un futuro que debe construirse desde la sostenibilidad atendiendo a la realidad del territorio y con la mirada puesta en las nuevas generaciones», tal y como resume la gerente de la OPP83, María José Casais. El acto inaugural contó con la participación del alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral; el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera; la directora de la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ribeira, Gloria Santalla Quintana, y la citada gerente.

Durante la apertura, destacaron el papel de Ribeira para el sector pesquero gallego poniendo el foco en la necesidad de construir políticas pesqueras aplicadas desde los principios de la sostenibilidad, pero teniendo en cuenta la realidad «que afecta a nuestros barcos y profesionales».

El foro riberense se abrió con la visión europea del Pacto por los Océanos con la ponencia del asesor político del gabinete del comisario europeo de Pesca y Océanos, Antonio Basanta. El exdirector de Pesca de la Xunta de Galicia situó este pacto como elemento principal de la acción del comisionado y defendió la necesidad de proteger y restaurar la salud de los océanos, colocando Ribeira como ejemplo de economía azul.

En el segundo bloque de la IV Jornada de Pesca de Ribeira, tras una pequeña pausa, se retomaron los debates sobre sostenibilidad con dos ejes fundamentales para el futuro del sector: la descarbonización de la flota y el estudio de las pesquerías de lirio y especies pelágicas.

Y ya en la clausura, la gerente de la OPP83 subrayó la importancia de garantizar una pesca sostenible, competitiva y resiliente y mostró la preocupación del sector por el retroceso que supondría el recorte previsto en los fondos FEMPA. El acto se cerró con las intervenciones institucionales del alcalde Luís Pérez y de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que destacó el compromiso de Galicia con la innovación, la sostenibilidad y el futuro de la actividad pesquera.