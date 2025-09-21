A Estrada va a por todas: plantea humanizar sus 51 parroquias con sendas, mobiliario y canalizaciones

Ninguna de las 51 parroquias de A Estrada se quedará fuera del macroproyecto de humanización que plantea el Gobierno popular local. Y, para eso, el regidor Gonzalo Louzao lleva 15 días recorriendo, con el arquitecto técnico municipal, Daniel Órrea, el rural. El objetivo es elaborar un ambicioso proyecto para humanizar el Concello que este Ejecutivo aspira a financiar con la nueva convocatoria de fondos europeos, los conocidos como Fondos ETI (Estrategias Territoriales Integradas) correspondientes con el período 2021-2027. «E queremos que a resolución nos chegue cos deberes feitos”, anticipa el mandatario.

Hay que recordar que el rural condensa el 60 % de los más de 10 millones de euros de inversión programada por el Ayuntamiento de A Estrada al abrigo de esta convocatoria. Y lo hace a través de una acción presupuestada en 6 millones de euros y con el compromiso de llegar, en la que se concibe como una primera fase de acción, a la totalidad de las parroquias. Louzao Dono señaló que las previsiones que se barajan apuntan la que la resolución de estos nuevos fondos pueda llegar hacia finales del mes de octubre.

'A Estrada do rural e dos servizos públicos' es el nombre escogido por el gobierno que encabeza Gonzalo Louzao para bautizar el Plan de Acción Integrado (PAI), el documento que regirá la estrategia con la que el Ayuntamiento de A Estrada aspira a estos nuevos fondos europeos. Dentro de ella se enmarcaron tres líneas de acción y una de ellas exclusivamente orientada al ámbito rural.

Infraestructuras

Así, dicho plan busca contribuir a la mejora de las infraestructuras rurales, en concreto aquellas relacionadas con la movilidad, seguridad y accesibilidad, al tiempo que se mejora la red de evacuación de pluviales. Y partiendo de este objetivo, las visitas que se están realizando y que se programan para las próximas semanas en las distintas parroquias buscan analizar sobre el terreno las necesidades más relevantes. El alcalde y el técnico visitan cada zona acompañados por el pedáneo, viendo y estableciendo prioridades de intervención en función de parámetros como la existencia de zonas estrechas que dificultan el paso; zonas con visibilidad reducida; puntos perjudicados por las pluviales; o zonas de transporte escolar, entre otras. Se busca ir determinando dónde es más urgente y necesario ganar espacio público pavimentado.

Estas humanizaciones incluirán cunetas adaptadas a las necesidades de cada zona y también la instalación de mobiliario urbano, desde bancos a islas de contenedores de basura, además de una mejora de las recogidas de pluviales. En líneas generales, se efectuará una reconfiguración del sistema viario de los núcleos rurales, al objeto de adaptarlo la una sección tipo compuesta de sendas peatonales a ambos lados de la zona de tránsito de vehículos.

Para ello, se canalizarán aguas pluviales de drenaje de la vía en los puntos donde se considere preciso y se construirán sendas peatonales en sustitución de las actuales cunetas.

Con esto se mejorará la seguridad y la movilidad. Asimismo, tienen ya claro que los 6 millones no son suficientes para adaptar 473 núcleos de población, por lo que la iniciativa, tras la primera fase, tiene voluntad de continuidad.

En la convocatoria de los Fondos ETI, A Estrada se encuadra entre los municipios que pueden optar a una horquilla financiera de entre 5 y 15 millones de euros, y que el 60% de los mismos serán reintegrado, teniendo el Ayuntamiento que asumir con recursos propios el 40% restante.